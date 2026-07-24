สมาคมนักข่าวฉะเชิงเทรา รุดช่วยบรรเทาทุกข์ ป้าสาคร หลังถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจนถึง 3 ครั้ง นาน 9 ปี ทั้งที่ชีวิตลำบากสุดๆ ลูกพิการติดเตียง เจ้าตัวขอบคุณ หวังอุทธรณ์ครั้งนี้จะผ่าน
วันที่ 24 ก.ค.69 จากกรณีที่ผู้สื่อข่าวในสังกัดของสมาคมนักข่าวฉะเชิงเทรา ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามทำข่าวของคุณป้าสาคร รัตนะ อายุ 60 ปี อาชีพแม่บ้าน ที่ต้องดูแล นายสุทธินันท์ คำโต อายุ 40 ปี ลูกชายผู้พิการท่อนล่างจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อ 20 ปีก่อน ปัจจุบันไม่สามารถเดินได้และต้องนอนติดเตียงมีแผลกดทับขนาดใหญ่บริเวณสะโพก
โดย น.ส.สาคร ต้องรับภาระเป็นหัวหน้าครอบครัวเพียงลำพัง หลังสามีเสียชีวิตมานานกว่า 10 ปี แถมป้าสาคร ยังถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึง 3 ครั้ง นานต่อเนื่อง 9 ปี เหตุเพราะระบบตรวจพบว่ามีชื่อถือครองที่ดินกว่า 3 ไร่ กลางเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งคุณป้าสาครได้พยายามยื่นอุทธรณ์ แต่ยังไม่เป็นผล จึงได้ออกมาร้องผู้สื่อข่าวเพื่อขอความเป็นธรรม ก่อนนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุด สมาคมนักข่าวฉะเชิงเทรา นำโดย นายก้องเกียรติ พุทธิรังสิมาภรณ์ นายกสมาคมนักข่าวฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายอาษา จันทร์พิทักษ์ อปนายกสมาคมฯคนที่ 1, นายคนองศักดิ์ อังศิริ อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2 และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้ประสานท่านเจ้าคุณ พระราชวชิรประชานาถ เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา(ธ), เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม
เพื่อขอความช่วยเหลือถึงครอบครัว “ป้าสาคร” ที่กำลังรอผลอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมอบหมายให้ ผู้ใหญ่กฤษดา มหาวิริโยทัย นำข้าวสาร อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม และเงินสดจำนวนหนึ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจในการดูแลลูกชายที่ป่วยพิการติดเตียง
โดยบรรยากาศการมอบเป็นไปด้วยความอบอุ่น และเต็มไปด้วยกำลังใจ โดยคุณป้าสาครได้กล่าวขอบคุณสมาคมนักข่าวฉะเชิงเทรา ท่านเจ้าคุณ วัดสมานรัตนาราม และผู้ใหญ่กฤษดา ที่ไม่ทอดทิ้งครอบครัวในยามลำบาก พร้อมยืนยันว่าจะเข้มแข็งและดูแลลูกชายที่ป่วยพิการติดเตียงอย่างเต็มกำลังต่อไป พร้อมหวังว่าการอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับการพิจารณา เพื่อให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต