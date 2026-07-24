นายอำเภอแม่สะเรียง สั่งระดมค้นหาหนุ่ม วัย 34 ลงลำน้ำยวมว่ายเก็บท่อนซุงไหลมากับสายน้ำ สุดท้ายจมหาย ยังไม่รู้ชะตากรรม ท่ามกลางกระแสน้ำเพิ่มระดับสูงไหลเชี่ยว
เมื่อเวลา 16.15 น.วันที่ 24 ก.ค.2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สะเรียง รับแจ้งเหตุชายจมน้ำสูญหาย บริเวณสะพานข้ามลำน้ำยวม บ้านห้วยหลวง ต.บ้านกาด อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จึงรุดไปตรวจสอบ หน่วยกู้ภัย ขณะที่ นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง สั่งการให้ นายวีกิจ เจ้าดูรี ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นำกำลังอส.ไปร่วมค้นหา
เมื่อไปถึงพบผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ พยายามช่วยกันค้นหาร่าง ชาย อายุ 34 ปี เป็นชาวบ้านในพื้นที่ ถูกกระแสน้ำลำน้ำแม่ยวมพัดจมหายไป ขณะลงไปเก็บท่อนซุงที่ไหลมากับสายน้ำ เจ้าหน้าที่จึงร่วมค้นหาโดยแบ่งชุดกระจายกำลังค้นหาตามจุดเสี่ยง และตามทิศทางของน้ำ แต่ยังไม่พบร่างเนื่องจากระดับน้ำยวมยังคงสูงและไหลเชี่ยวกรากจากฝนตกหนักสะสมบริเวณต้นน้ำ
โดยนายอำเภอแม่สะเรียง ได้แจ้งเตือนภัย ขอความร่วมมือประชาชน งดเว้นการลงเล่นน้ำ หาปลา หรือลงไปเก็บเศษไม้/ของลอยน้ำ บริเวณลำน้ำในช่วงที่มีน้ำป่าไหลหลากและน้ำไหลเชี่ยวอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันอันตรายและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น