ปัตตานีแถลงจับเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ ยึดยาบ้ากว่า 5 แสนเม็ด ซุกช่องลับหลังรถกระบะ มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท หากส่งถึงประเทศเพื่อนบ้าน
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 24 ก.ค.2569 ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี นายไชยพร นิยมแก้ว รองผวจ.ปัตตานี พล.ต.ต.สันทัศน์ เชื้อพุฒตาล ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พ.อ.ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล รองเสนาธิการ หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี และเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง
ร่วมแถลงผลการจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสำคัญ พร้อมของกลางยาบ้า 506,000 เม็ด ซุกซ่อนภายในช่องลับที่ดัดแปลงบริเวณหลังเบาะแคปรถกระบะ หากลักลอบส่งต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้สำเร็จจะมีมูลค่าสูงถึง 30 ล้านบาท
พล.ต.ต.สันทัศน์ เปิดเผยว่า การจับกุมครั้งนี้เป็นผลจากการสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่อง ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง สามารถจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดในช่วงเดือนมิ.ย. 2569 พร้อมตรวจยึดยาบ้ารวม 590,000 เม็ด และไอซ์ 200 กิโลกรัม ก่อนสั่งการให้ พ.ต.ท.วัธราวุฒิ เพ็ชรฉุย หัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เร่งติดตามผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนี
ต่อมาเมื่อวันที่ 22 ก.ค.2569 เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายลับว่า นายฮาซัน กำลังลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ภาคกลาง เพื่อนำส่งให้เครือข่ายในจ.นราธิวาส โดยใช้รถยนต์กระบะแคปโตโยต้า สีขาว ทะเบียนกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่จึงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวและวางแผนสกัดจับ จากนั้นวันที่ 23 ก.ค.สามารถสกัดรถคันนี้ได้ที่ด่านตรวจเกาะหม้อแกง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยพบผู้ต้องหาขับรถเพียงลำพัง แม้การตรวจค้นเบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
แต่เมื่อนำรถไปตรวจสอบอย่างละเอียดที่กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี และสอบสวนผู้ต้องหาได้ให้การรับสารภาพ ก่อนเจ้าหน้าที่ตรวจพบยาบ้า 506,000 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ภายในช่องลับที่ดัดแปลงไว้หลังเบาะแคปของรถกระบะ โดยนายฮาซันรับสารภาพด้วยว่า เคยลักลอบขนยาเสพติดมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ได้ค่าจ้างครั้งละ 2 แสนบาท
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติม และตรวจยึดของกลางประกอบด้วย ยาบ้า 506,000 เม็ด โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง และรถยนต์กระบะ 1 คัน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายและขยายผลไปยังเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องต่อไป