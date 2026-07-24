แม่เลี้ยงเดี่ยวสุดช้ำ เลี้ยงลูกลำพัง 3 คน อยู่บ้านที่สร้างไม่เสร็จ หลังสามีเสียชีวิต ถูกตัดน้ำ-ไฟมานาน 4 เดือนเพราะไม่มีเงินจ่าย ซ้ำถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจน เหตุเบอร์โทรไปอยู่ในบัญชีเทรดหุ้น
วันที่ 24 ก.ค.69 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในเขตพื้นที่ ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ว่ามี 4 แม่ลูกกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ไฟฟ้า น้ำ ถูกตัดมานานกว่า 4 เดือน หนำซ้ำยังโดนตัดสิทธิ์บัตรคนจนไปอีก
จากการตรวจสอบพบบ้านหลังดังกล่าวอยู่เป็นบ้านปูน ปลูกสร้างยังไม่เสร็จ และพบ น.ส.ปราณี ทรงชาติ อายุ 43 ปี ผู้เป็นแม่อยู่ที่บ้านหลังดังกล่าว สอบถาม นางปราณี เล่าว่า บ้านหลังนี้เป็นของสามีที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อ 3 ปีก่อน จึงต้องหาเลี้ยงชีพเอง และต้องดูแลลูก 3 คน คนโตเรียนอยู่ชั้น ม. 4 คนที่สอง เรียนอยู่ชั้น ม.1 และลูกชายคนเล็กอยู่ชั้นอนุบาล 3
นางปราณี เล่าต่อว่า แต่ละวันจะออกไปรับจ้างทั่วไป ได้เงินมาจะเอาไปซื้อกับข้าว เวลาว่างก็จะออกไปหาหน่อไม้ หาเห็ดในป่า ได้มาเอาไปแลกข้าวสาร หรือขายเอาเงินเอาไว้ให้ลูกไปโรงเรียน
ในช่วงที่ผ่านมาไม่มีเงินเสียค่าไฟ ค่าน้ำจึงถูกตัด โดยใช้ไฟจากหลอดไฟโซลาร์เซลล์ 1 หลอดเอาไว้ส่องแสงสว่าง เวลาจะอาบน้ำก็พาลูกไปอาบที่สระน้ำของหมู่บ้าน เพราะมันจำเป็นต้องใช้ชีวิตแบบนี้
ก่อนหน้านี้เคยมีบัตรคนจนใช้อยู่ แต่พอยุค นายอนุทิน ก็ถูกตัดสิทธิ์เพราะหมายเลขโทรศัพท์ของตนไปอยู่บัญชีเทรดหุ้น ตอนนี้ลำบากมากเพราะไม่มีเงินแม้แต่จะให้ลูกไปโรงเรียน บางครั้งมีครูใจบุญเอาเงินให้ 1,000 บาท ตนก็ถามลูกว่าอยากกินอะไร พอลูกเอ่ยปากว่าอยากกินทุเรียน ตนก็ตัดใจซื้อให้ และเอาไปซื้อชุดนักเรียนให้นักเรียนจนเงินหมด ส่วนหนึ่งก็อยากให้รัฐบาลเห็นใจคนจนในสภาพแบบของตนที่ไม่มีทางออกแบบนี้