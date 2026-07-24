ผบ.ทบ. ลงพื้นที่นราธิวาส สั่งยกเครื่องแผนยุทธวิธีด่วน อุดทุกช่องโหว่ มุ่งคืนความปลอดภัยและสร้างขวัญกำลังใจให้กำลังพล-ประชาชนในพื้นที่
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 24 ก.ค.2569 ที่ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ค่ายกัลยาณิวัฒนา จ.นราธิวาส พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผบ.ทบ. ในฐานะ รอง ผอ.รมน. เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังเกิดเหตุที่จุดตรวจบูเก๊ะซามี เมื่อวันที่ 22 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญถึง 5 นาย และประชาชนได้รับบาดเจ็บ
การประชุมครั้งนี้ มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของพื้นที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง อาทิ พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4, พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้อง ร่วมรายงานสถานการณ์และแนวทางการสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามจับกุมกลุ่มผู้ก่อเหตุ
โดยในที่ประชุม พล.อ.พนาได้มอบนโยบายและข้อสั่งการแก่หน่วยปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้นย้ำว่า สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ยังคงมีภัยคุกคามหลากหลายมิติที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด พร้อมสั่งการเน้นย้ำใน 3 ประเด็นสำคัญ เพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
1. เร่งทำ AAR (After Action Review) ถอนบทเรียนอุดช่องโหว่ กำชับให้ทุกหน่วยดำเนินการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review) ทั้งจากการฝึกและการปฏิบัติงานจริงที่ผ่านมาอย่างละเอียด เพื่อนำบทเรียนจากความสูญเสียมาปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง ปิดทุกช่องว่างความเสี่ยง และยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านยุทธวิธี การบังคับบัญชา การข่าวสาร การประสานงาน และการสนับสนุน ให้มีความพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์อย่างทันท่วงที
2. ขับเคลื่อนหน่วยเฉพาะกิจจังหวัด เสริมบูรณาการไร้รอยต่อ เน้นย้ำให้ “หน่วยเฉพาะกิจจังหวัด” ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจความมั่นคงในพื้นที่ ดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็ง บูรณาการการทำงานร่วมกับตำรวจ ฝ่ายปกครอง และภาคประชาชนอย่างใกล้ชิด ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับแผนการปฏิบัติให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. รายงานตรง ปรับแก้ทันที ไม่ปล่อยปัญหาค้างคา ขอให้ทุกหน่วยเร่งรัดการปฏิบัติภารกิจตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม หากพบปัญหา อุปสรรค หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นโดยทันที เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว
ในช่วงท้ายของการประชุม ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวให้กำลังใจและแสดงความห่วงใยไปยังกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยระบุว่า ภารกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ถือเป็นภารกิจที่มีความสำคัญยิ่งต่อประเทศชาติ ซึ่งต้องอาศัยความเสียสละ ความมุ่งมั่น และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
“ขอให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ยึดมั่นในหลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง ว่องไว และระมัดระวัง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัย ความเชื่อมั่น และคืนสันติสุขที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่”
พร้อมกันนี้ ผบ.ทบ. ได้กล่าวอวยพรให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติภารกิจด้วยความปลอดภัย มีขวัญและกำลังใจที่เข้มแข็ง และประสบความสำเร็จในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไป