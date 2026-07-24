ชื่นชมไรเดอร์เสื้อส้ม น้ำใจงาม! เก็บกระเป๋าเงินตกกลางถนน รีบนำส่งตำรวจ ก่อนพ่อค้าขายผักรับคืนครบทั้งเงินสด ลอตเตอรี่ ลั่นหากถูกหวยรางวัลที่ 1 จะตอบแทนพลเมืองดีเต็มที่

วันที่ 24 ก.ค.2569 ที่สภ.เมืองอุดรธานี นายศักดา เสน่หา หรือ “แวน” อายุ 32 ปี ไรเดอร์ส่งอาหาร นำกระเป๋าสตางค์ที่เก็บได้มามอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้ช่วยติดตามหาเจ้าของ หลังพบกระเป๋าตกอยู่กลางถนนบริเวณทางเข้าศาลแขวงอุดรธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบภายในกระเป๋าพบเงินสด 610 บาท พร้อมเอกสารสำคัญ บัตรประจำตัวประชาชนและใบอนุญาตขับขี่ จึงลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน และประสานให้เจ้าของเดินทางมารับทรัพย์สินคืน

นายศักดา เปิดเผยว่า ขณะขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งอาหาร สังเกตเห็นกระเป๋าสตางค์ตกอยู่บนถนน ก่อนจะมีรถยนต์ขับเหยียบจนกระเป๋าเปิดออก ทำให้ธนบัตรภายในปลิ้นกระจาย จึงรีบจอดรถลงไปเก็บไว้แต่เนื่องจากยังมีออเดอร์ต้องส่ง จึงรีบนำอาหารไปส่งให้ลูกค้าจนเสร็จ ก่อนเดินทางมายัง สภ.เมืองอุดรธานี เพื่อนำกระเป๋าสตางค์มอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามหาเจ้าของ

โดยไม่ได้รอพบเจ้าของกระเป๋า เพราะต้องรีบกลับไปปฏิบัติหน้าที่ต่อ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ตนเก็บทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของ ก่อนหน้านี้เคยเก็บกระเป๋าสตางค์ที่มีเงินเพียงสิบกว่าบาทได้ ก็ยังนำมาส่งตำรวจเช่นเดียวกัน แม้เงินมากเงินน้อยคิดว่าเจ้าของคงอยากได้คืน

ต่อมา นายอุทัย อายุ 65 ปี เจ้าของกระเป๋าสตางค์ เดินทางมายัง สภ.เมืองอุดรธานี เพื่อติดต่อรับทรัพย์สินคืน พร้อมเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เป็นพ่อค้าขายผักในตลาด ก่อนเกิดเหตุได้เดินขายของและทำธุระอยู่ภายในตลาดเทศบาล โดยไม่ทันสังเกตว่ากระเป๋าสตางค์หล่นหายไปตั้งแต่เมื่อใด กระทั่งขับรถกลับถึงบ้านจึงเพิ่งรู้ตัว ทำให้ตกใจและกังวลใจอย่างมาก เพราะไม่รู้ว่าจะตามหาจากที่ไหน

” ภายในกระเป๋ามีเงินสดไม่ถึงพันบาท เป็นเงินจากการค้าขายที่ตั้งใจพกไว้เป็นเงินสำรองยามฉุกเฉิน เผื่อเกิดเหตุรถเสียหรือยางรั่วระหว่างเดินทาง นอกจากนี้ยังมีเอกสารสำคัญและสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 ส.ค. 2569 หมายเลข 174693 ที่เพิ่งซื้อไว้ก่อนกระเป๋าจะหาย เมื่อได้รับกระเป๋าคืนและตรวจสอบทรัพย์สิน พบว่าเงินสด เอกสารสำคัญ และสลากกินแบ่งรัฐบาลยังอยู่ครบถ้วน

ขอบคุณพลเมืองดีที่มีความซื่อสัตย์และมีน้ำใจนำกระเป๋ามาส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ หากสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข 174693 ถูกรางวัลที่ 1 จริง ตั้งใจจะติดต่อกลับไปหานายศักดา เพื่อแบ่งเงินรางวัลตอบแทนความซื่อสัตย์และน้ำใจของพลเมืองดีอย่างแน่นอน ”

 

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