ชาวบ้านในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์อ่วม เกิดฝนตกนานกว่าชั่วโมง น้ำเอ่อท่วมขังถนนหลายสาย ทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชนสองฝั่งถนน ต้องรีบขนของขึ้นที่สูงจ้าละหวั่น โอดท่วมเป็นประจำ เฉลี่ย 9 ครั้งต่อปี ปีนี้ 3-4 ครั้งแล้ว
วันที่ 24 ก.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อช่วงหัวค่ำเกิดพายุฝนกระหน่ำอย่างหนัก ในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ต่อเนื่องนานนับชั่วโมง ส่งผลให้น้ำได้เอ่อท่วมขังถนนหลายสายสูงกว่า 50 เซนติเมตร และหลายแห่งท่วมสูงพ้นขอบฟุตปาธ เช่น ถนนแสนสุข ถนนจิระ ถนนสุนทรเทพ ถนนหลักเมือง ถนนอนุวรรตน์ ถนนนคร อินจันทร์ณรงค์ และ ถนนธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ รอการระบายของน้ำ
โดยเฉพาะ ถนนแสนสุข ด้านข้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ ขณะฝนตกหนักมักจะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ มักมีน้ำท่วมสูงราว 30-50 เซนติเมตร เป็นระยะทางยาวไม่ต่ำกว่า 300 เมตร ไปจนถึงถนนทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์ ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และน้ำเอ่อล้นท่อระบายน้ำ รวมทั้งประชาชนขับรถสัญจรผ่านไปมาด้วยความลำบาก
ขณะที่บริเวณถนนจิระ ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงเวียนนา ใกล้กับวัดกลางพระอารามหลวง มุ่งหน้าผ่านหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สี่แยกตลาดไนท์บาร์ซ่า ถนนคนเดินเซาะกราว ยาวไปจนถึงหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์(หลังเดิม) ก็มีน้ำท่วมขังสูงไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร เป็นระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร ส่งผลให้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ที่จอดอยู่สองฟากฝั่งถนนถูกน้ำท่วม ได้รับความเสียหาย จนต้องช่วยกันเข็นไปเก็ยไว้ในพื้นที่สูง
นอกจากนี้ยังมี บ้านเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณสองฟากฝั่งถนนจิระ ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมดังกล่าวด้วย เพราะน้ำเอ่อล้นจากท่อระบายน้ำ และคลื่นน้ำจากรถยนต์ที่แล่นผ่านน้ำ ได้ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนนับสิบหลังคาเรือน
สำหรับสาเหตุที่น้ำเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในครั้งนี้ คาดว่าอาจเป็นเพราะเกิดจากท่อระบายน้ำระบายไม่ทัน เนื่องจากภายในท่ออาจจะมีสิ่งปฏิกูล เศษขยะ และถุงพลาสติกเข้าไปอุดตัน ส่งผลให้น้ำท่วมขังนานหลายชั่วโมง จึงทำให้น้ำยังไม่สามารถระบายได้ตามปกติ
ทั้งนี้ชาวบ้านที่มีบ้านเรือนพักอาศัยอยู่สองริมฝั่งถนนจิระ ใกล้กับ สภ.เมืองบุรีรัมย์ และสำนักงาน สสจ.บุรีรัมย์ ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ปัญหาน้ำท่วมจากฝนตกหนักในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์ ใน 1 ปี จะเกิดน้ำท่วมเป้นประจำ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 9 ครั้งต่อปี และครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่หนักหน่วงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา โดยในปีนี้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้มาประมาณ 3-4 ครั้งแล้ว บางหลังน้ำได้เข้าท่วมขังไม่ต่ำกว่า 20 เซนติเมตร ทำให้ชาวบ้านต้องรีบขนย้ายข้าวของสำคัญ โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นสู่ที่สูง เพื่อป้องกันไฟชอร์ตและเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย
ชาวบ้านรายหนึ่ง บอกว่า ขณะเกิดฝนตกตนถึงกับนั่งร้องไห้ เพราะเหตุการณ์ในลักษณะนี้มันเกิดขึ้นหลายครั้งมากที่เกิดฝนตก ส่วนน้ำจะลดก็ต้องรอให้ฝนหยุดตก แล้วน้ำก็จะค่อย ๆ ลดลงไปเอง จากนั้นพวกตนก็ต้องช่วยกันเก็บทำความสะอาด และไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดแล้ว เพราะอยู่กันแค่สองคนตายาย จะทำความสะอาดแต่ละครั้งก็ยาก จะจ้างคนอื่นให้มาทำความสะอาดด้วย
เหนื่อยถึงกับนั่งร้องไห้เพราะมันสุดแล้ว เพราะอะไรมันถึงต้องเป็นแบบนี้ ที่ชาวบ้านอยากให้ฝนไปตกตามท้องไร่ท้องนาก็ดันไม่ไปตก แต่ทำไมกลับมาตกแต่ในเมือง ขนาดบ้านข้างที่อยู่สูงยังท่วม บ้านอยู่ต่ำกว่าจะเหลืออะไร