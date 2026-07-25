เหตุร้ายรายวัน คนร้าย ประกบยิง ชายวัย 31 ปี เสียชีวิต ในพื้นที่บันนังสตา จ.ยะลา ตำรวจเร่งสอบสวนหาสาเหตุ และ แรงจูงใจในการก่อเหตุอย่างละเอียด
เมื่อเวลา 06.50 น. วันที่ 25 ก.ค.2569 ร.ต.อ.สุริยา เกื้อดำ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.บันนังสตา จ.ยะลา รับแจ้งจากชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ว่าเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงชาวบ้านเสียชีวิต 1 ราย ภายในพื้นที่ หมู่ที่ 10 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา จึงรายงานผู้บังคับบัญชาและรุดเข้าตรวจสอบทันที
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ทราบว่าผู้เสียชีวิตคือ นายกูบาฮา (สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี ถูกยิงเสียชีวิต ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมหน่วยกู้ภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าปิดกั้นพื้นที่ ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน และเร่งสืบสวนหาสาเหตุ รวมทั้งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบแรงจูงใจและประเด็นการก่อเหตุอย่างละเอียด โดยจะมีการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อได้รับข้อมูลที่ชัดเจนต่อไป