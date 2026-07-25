เผยเหตุ ‘ร.อ.’ รองผบ.ร้อยทหารพรานที่ระแงะ จบชีวิตสลดในบ้านพัก พบป่วย-รักษามา 10 ปี ครอบครัวเตรียมย้ายศพในวันอาทิตย์ที่ 26 ก.ค.69

วันที่ 25 ก.ค.2569 พ.อ.วิทยา สาริยา ผบ.ฉก.ทพ.45 เปิดเผยว่า วันที่ 24 ก.ค.ที่ผ่านมา พ.ต.อ.ศุภชัช ณ พัทลุง ผกก.สภ.ระแงะ จ.นราธิวาส รับแจ้งจากกำลังพลของทหารพราน กองร้อยทหารพรานที่ 4511 ตั้งฐานปฏิบัติการอยู่บ้านสาเมาะ ม.1 ต.บองอ อ.ระแงะ มีเจ้าหน้าที่ทหาร 1 นาย จบชีวิตตัวเอง ภายในห้องพัก

งจากการเข้าตรวจสอบพบศพผู้เสียชีวิตคือ ร.อ. อายุ 49 ปี เป็น รอง ผบ.กองร้อยทหารพรานที่ 4511 มีบาดแผลที่บริเวณใต้คาง 1 นัด โดยข้างร่างของผู้เสียชีวิตมีอาวุธปืนเล็กสั้นขนาด 5.56 มิลลิเมตร ตกอยู่ 1 กระบอก พร้อมปลอกกระสุนปืน 1 นัด เจ้าหน้าที่จึงเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ

จากการสืบสวนพบว่า เหตุเกิดจาก ร.อ.ป่วยโรคซึมเศร้ามาอย่างยาวนาน ไม่ได้มีความเครียดจากเหตุการณ์ กรณีคนร้ายยิงบุกถล่มใส่จุดตรวจบูเก๊ะซามี ที่ทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต 5 นาย

จากการตรวจสอบประวัติ ร.อ. พบว่า เริ่มเข้ารับราชการในกรมทหารพรานที่ 45 จากตำแหน่งอาสาสมัครทหารพราน และสอบได้เป็นนักเรียนโรงเรียนนายสิบ จนไต่เต้าเป็นนายทหารสัญญาบัตร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกรมทหารพรานที่ 45 มานานกว่า 20 ปี เป็นคนภูมิลำเนา จ.สุราษฎร์ธานี มาได้ภรรยาคนพื้นที่ จ.ยะลา มีบุตรด้วยกัน 2 คน และเริ่มป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 10 ปี

สำหรับศพของ ร.อ. อยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งญาติจะมาเคลื่อนย้ายศพในวันอาทิตย์ที่ 26 ก.ค.69 เพื่อไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีที่ จ.ยะลา

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