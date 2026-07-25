กองปราบ ปิดฉากชายอันตราย เครือข่ายนักค้าอาวุธสงคราม หนีหมายจับ จ่อยิงแฟนใหม่อดีตภรรยา ค้นรังที่แม่สอด ยึดยาเสพติด ปืน บุหรี่ไฟฟ้าเพียบ
วันที่ 25 ก.ค.2569 พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป.สั่งการให้ พ.ต.อ.เอกสิทธิ์ ปานสีทา ผกก.4 บก.ป. พ.ต.ท.พัฒน์ คล้ายวัฒนา สว.กก.4 บก.ป. และ พ.ต.ต.ธีร์รัฐ ศักดิ์บวรนิธิกุล ช่วยราชการ บก.ป. นำกำลังเข้าจับกุม นายวิภู (สงวนนามสกุล) อายุ 36 ปี และ น.ส.มัลลิกา (สงวนนามสกุล) อายุ 33 ปี ภายในบ้านพักพื้นที่ ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางจำนวนมาก ประกอบด้วย ยาอี 99 เม็ด เคตามีนชนิดผงหนัก 778 กรัม หัวพอตบรรจุเคตามีน 76 หัว อาวุธปืนพกขนาด 9 มม. ยี่ห้อ GLOCK 26 จำนวน 1 กระบอก พร้อมกระสุนปืนขนาด 9 มม. 30 นัด กระสุนขนาด .32 จำนวน 6 นัด และขนาด .380 จำนวน 2 นัด บุหรี่ไฟฟ้า 156 ชิ้น เงินสด 489,160 บาท ทองรูปพรรณ 12 ชิ้น น้ำหนักรวม 186.29 กรัม มูลค่าประมาณ 800,000 บาท และรถจักรยานยนต์ฮอนด้า PCX อีก 1 คัน
ผู้ต้องหาทั้งสองถูกแจ้งข้อหา “ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต, ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาอีหรือเอ็กซ์ตาซี) และวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 (เคตามีน) ไว้เพื่อจำหน่าย รวมทั้งร่วมกันช่วยซ่อนเร้นหรือจำหน่ายของที่ยังมิได้เสียภาษี”
จากการตรวจสอบพบว่า นายวิภู นั้นเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดแม่สอด ในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน และยังมีหมายจับของศาลจังหวัดเชียงใหม่ ในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น และบุกรุกโดยมีอาวุธในเวลากลางคืน
ทั้งนี้สืบเนื่องจากการสืบสวนขยายผลคดีค้าอาวุธสงคราม ซึ่งมีการจับกุมเครือข่ายลักลอบค้าอาวุธปืนเอ็มโฟร์ (M4) จำนวน 20 กระบอก เมื่อปี 2567 เจ้าหน้าที่พบหลักฐานเชื่อมโยงว่านายวิภูมีส่วนร่วมในขบวนการ จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับ กระทั่งผู้ต้องหาเข้ามอบตัว หลังรับการประกันตัว ไปแล้วก็หลบหนีไม่มาศาลตามกำหนด ก่อนไปก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงแฟนใหม่ของอดีตภรรยาที่ จ.เชียงใหม่ จนได้รับบาดเจ็บสาหัส แล้วหลบหนีเรื่อยมา
ต่อมา ชุดสืบสวนรับเบาะแสว่านายวิภูหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก จึงเข้าตรวจสอบ และพบผู้ต้องหาอยู่กับ น.ส.มัลลิกา ภรรยา ก่อนขอเข้าตรวจค้นบ้านพัก พบยาเสพติดทั้งหมดซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์ฮอนด้า แจ๊ส ทะเบียนกรุงเทพมหานคร
สอบสวน นายวิภู และ น.ส.มัลลิกา รับสารภาพว่าครอบครองยาเสพติดจริง ส่วนอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้การปฏิเสธว่าไม่ใช่ของตน เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ป. ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมนำนายวิภูส่งศาลจังหวัดแม่สอด เพื่อดำเนินการตามหมายจับที่ค้างอยู่อีกด้วย