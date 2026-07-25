ออกหมายจับ 2 คนร้ายลอบวางระเบิดคาร์บอมบ์หน้า สภ.ตันหยง พบประวัติ มีหมายจับติดตัว คนละ 2 หมายทั้งคู่ นอกจากนี้ยังเชิญตัวผู้ต้องสงสัยซักถามอีก 2 คน

ความคืบหน้าเหตุคนร้ายวางระเบิดคาร์บอมบ์ หน้า สภ.ตันหยง (หลังเก่า) ซึ่งตั้งอยู่ ม.4 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ในช่วงเวลา 19.20 น. ของคืนวันที่ 21 ก.ค.69 ที่ผ่านมา ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ 1 นาย คือ จ.ส.ต.อภิสิทธิ์ อนุชาติ 38 ปี ผบ.หมู่ ป.สภ.ตันหยง รถยนต์กระบะ 1 คัน และทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายนั้น

ล่าสุดจากการรวบรวมพยานหลักฐาน และทำการสืบสวนสอบสวน เจ้าหน้าที่สามารถออกหมายจับกุมผู้ก่อเหตุแล้วจำนวน 2 คน จากพยานหลักฐานกล้องวงจรปิด และรถยนต์ เก๋ง มิตซูบิชิ ที่คนร้ายใช้ประกอบระเบิด

โดยคนร้าย 2 คนที่เจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับ ในคดีนี้ คือ 1. นายอาซมิน อายุ 35 ปี จากประวัติพบหมายจับจำนวน 2 หมาย คือ 1.ร่วมก่อเหตุใช้อาวุธปืนสงครามยิงและวางระเบิดคาร์บอมบ์ที่ว่าการ อ.สุไหงโก-ลก 2. ก่อเหตุปล้นรถยนต์, ลอบยิง, วางระเบิดและปล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพ สาขา ห้างบิ๊กซี สุไหงโก-ลก

และ 2. นายอับดุลราฮูม ซึ่งมีหมายจับจำนวน 2 หมายเช่นกัน คือ 1.ลอบก่อเหตุยิง นายมะรอสปี หะยีสือแม ที่บริเวณบ้านฮูมอลานัส หมู่ 6 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และ 2. ก่อเหตุวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถยนต์ บริเวณบ้านพักนายอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยอีก 2 ราย คือ 1. นายอาลียะห์ (สงวนนามสกุล) โดยเจ้าหน้าที่เชิญตัวเข้าศูนย์ซักถาม หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จังหวัดนราธิวาส และ 2. นายฮาฟีซี (สงวนนามสกุล) เชิญตัวเข้าศูนย์ซักถาม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 จังหวัดนราธิวาส เพื่อดำเนินกรรมวิธีซักถามตามกระบวนการของกฎหมาย

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