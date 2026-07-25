รวบตัวทันควัน หนุ่มฆ่าโหด แม่ค้าซาลาเปา ฟันเสียชีวิตคาร้าน ก่อนหลบหนี แต่ไม่รอด ตรวจยึดมีดยาว 8 นิ้ว สอบเบื้องต้นรับสารภาพ แต่ยังไม่รู้มูลเหตุจูงใจ

เมื่อเวลา 15.51 น. วันที่ 25 ก.ค. 2569 สภ.ท่าแซะ จ.ชุมพร รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายจนมีผู้เสียชีวิต ภายในร้านน้องนุ้ยซาลาเปาทับหลี ริมถนนเพชรเกษมขาขึ้น หมู่ 14 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เจ้าหน้าที่สายตรวจตำบลท่าข้าม พร้อมพนักงานสอบสวนและชุดสืบสวน จึงรุดเข้าตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุพบร่างนางนารี จุลคล้ำ อายุ 48 ปี ชาวตำบลท่าข้าม อ.ท่าแซะ ถูกทำร้ายด้วยอาวุธมีด นอนจมกองเลือด เสียชีวิตอยู่ภายในร้าน

สืบสวนทราบตัวผู้ก่อเหตุคือนายสุทิน รักเกื้อ อายุ 38 ปี ชาว ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จึงเร่งติดตามตัว และสามารถจับกุมได้ในเวลาต่อมา พร้อมตรวจยึดอาวุธมีด ความยาวประมาณ 8 นิ้ว เชื่อว่าเป็นอาวุธที่ใช้ก่อเหตุ

เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ใช้อาวุธมีดทำร้ายผู้เสียชีวิตจริง ก่อนหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปยัง สภ.ท่าแซะ เพื่อสอบสวนหาสาเหตุและแรงจูงใจที่แท้จริง รวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม จากนั้นจะแจ้งข้อกล่าวหา และดำเนินคดีตามกฎหมาย

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