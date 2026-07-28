นายกสมาคมไก่ฯ ค้านรัฐนำเข้าเนื้อไก่จีน ชี้เสี่ยงทำอุตสาหกรรมพัง ประเทศสูญเสียมหาศาล ยกตัวอย่าง ทุเรียน มะพร้าว ปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่มีให้เห็นตอนนี้
28 ก.ค. 69 – ความคืบหน้ากรมปศุสัตว์ ออกมาเปิดเผยว่า ประเทศจีนได้ยื่นคำขอเปิดตลาดส่งออกเนื้อสัตว์ปีกมายังประเทศไทย แต่ยังเป็นเพียงขั้นตอนเริ่มต้น โดยยังไม่มีการอนุญาตให้นำเข้า เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการพิจารณาความปลอดภัย รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกรอย่างรอบคอบก่อนนั้น
ล่าสุด ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยฯ ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ว่า ไม่เห็นด้วยกับการเปิดตลาดส่งออกเนื้อสัตว์ปีกให้กับประเทศจีน หากรัฐบาลอนุมัติให้มีการนำเข้าไก่จากประเทศจีน ถือเป็นการสร้างความเสียหายให้กับประเทศอย่างมาก
ในอดีต เกษตรกรไทยต้องล้มลุกคลุกคลานกับปัญหาราคาไก่เนื้อและไก่ไข่ จนสามารถพัฒนาระบบการเป็นผู้ผลิตเพื่อการส่งออกที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก และยังสามารถช่วยให้คนไทยได้รับประทานเนื้อไก่ที่มีคุณภาพ โดยที่ภาครัฐไม่เคยยื่นมือช่วยเหลือ
แต่ในวันนี้ เมื่อตลาดส่งออกเนื้อไก่ของไทยกำลังไปได้ดีในต่างประเทศ ได้รับการยอมรับมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่ดี และยังสามารถรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเพื่อนำมาผลิตเป็นอาหารสัตว์ ช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อและไก่ไข่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน กว่าเราจะมีความมั่นคงอย่างทุกวันนี้ ต้องผ่านความยากลำบากมาอย่างมาก
หากรัฐบาลไทยอนุมัติให้นำเข้าไก่จากจีน ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องโรคที่อาจติดเข้ามา เพราะเรายังไม่ทราบมาตรฐานด้านสุขอนามัย ด้าน Food Safety และความเสี่ยงจากโรคต่าง ๆ ที่อาจมากับสินค้านำเข้า อยากถามผู้ที่มีแนวคิดในเรื่องนี้ ว่ากำลังจะพาประเทศไปในทิศทางใด
ปัจจุบันประเทศไทยผลิตเนื้อไก่ได้เพียงพอต่อความต้องการ เป็นผู้ส่งออกไก่รายใหญ่ติดอันดับโลก หากมีเชื้อโรคติดเข้ามา ลูกค้าที่เคยเชื่อมั่นสินค้าไทย อาจยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งหมด ซึ่งจะทำให้ประเทศเสียหายมหาศาล ตัวอย่างมีให้เห็นแล้ว ทั้งเรื่องทุเรียน มะพร้าว ปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญยังจะทำให้คนไทยที่จบการศึกษาต้องตกงานอีกมาก
ดร.ฉวีวรรณ กล่าวต่อว่า วันนี้คนไทยต้องลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิผู้เลี้ยง ผู้ขาย ผู้ส่งออก หากนักการเมืองรายใดเซ็นยินยอมเปิดตลาดเนื้อไก่ไทยให้จีน ย่อมถือว่าบุคคลนั้นรัฐบาลนั้น คือคนขายชาติ และสร้างความเสียหายให้กับประเทศอย่างมาก เพราะจีนนอกจากเป็นทั้งคู่แข่งในการส่งออกเนื้อไก่กับไทย ยังมีแน้วโน้มว่าจะใช้กลไกด้านราคาเข้ามาทุบตลาดเนื้อไก่ไทย