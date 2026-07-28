ที่แท้อดีตลูกจ้าง ฆ่าอดีตนักเทนนิสบีชทีมชาติไทย เพิ่งถูกไล่ออกได้ 1 อาทิตย์ ไขปริศนาได้แล้ว เงินคนตายกว่า 3 หมื่นถูกโอนออก แฉเผ่นไปแม่สอดแล้ว ก่อนถูกออกหมายจับ
จากกรณีคนร้ายฆ่าบีบคอ-มีดฟันแขน อดีตนักเทนนิสบีชทีมชาติไทย วัย 64 ปี ภายในบ้านพักของตัวเอง พื้นที่ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ต่อมาวันที่ 27 ก.ค. ตำรวจไปพบหลักฐานสำคัญ โดยพบว่าช่วงเวลาประมาณ 04.00 น. ของวันที่ 26 ก.ค. ซึ่งคาดว่าน่าเป็นช่วงเวลาที่อดีตนักเทนนิสบีชเสียชีวิตแล้ว โดยพบว่าเงินถูกโอนออกจากบัญชีผ่านแอพฯ จำนวน 37,500 บาท ชื่อผู้รับเป็นชาวเมียนมา กระทั่งไปพบว่า คือนายแต๊ต อายุ 29 ปี อดีตลูกจ้างของผู้ตาย และเพิ่งถูกไล่ออกไป 1-2 สัปดาห์ ทั้งที่เพิ่งมาทำงานได้ 1 เดือน อ่านข่าว ออกหมายจับ คนร้ายฆ่า อดีตนักเทนนิสทีมชาติไทย หลักฐานมัดแน่น
ล่าสุดเมื่อช่วงเช้า วันที่ 28 ก.ค.69 พ.ต.อ.ณัฐพล ผ่องสุขสกุล ผกก.สภ.หนองปรือ พร้อมด้วย ร.ต.อ.(หญิง) สิริยาภรณ์ คงเพชรศักดิ์ รอง สว.(สอบสวน) เจ้าของคดี ได้เดินทางไปยังศาลจังหวัดพัทยา เพื่อออกหมายจับ นายซอ แต๊ด ละวิน อายุ 29 ปี สัญชาติเมียนมา ฐานความผิด “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา”
โดย นายซอ แต๊ด ละวิน เป็นอดีตลูกจ้างของผู้ตาย ก่อนจะถูกไล่ออก อีกทั้งชื่อของ นายซอ แต๊ด ละวิน ยังเป็นผู้รับโอนเงิน 37,500 บาท ในคืนวันกันที่อดีตนายจ้างเสียชีวิต ตำรวจจึงรวบรวมไปยังหลักฐาน และ ทำการออกหมายจับดังกล่าว ขณะเดียวกันตำรวจตรวจสอบเส้นทางการเงินของ นายซอ แต๊ด ละวิน หลังจากที่รับโอนเงินจากบัญชีผู้ตาย ก็มีการโอนเงินออกไปอีกบัญชีหนึ่ง จำนวน 10,000 บาท
ด้าน พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ รอง ผบช.ภ.2 ได้สั่งระดม ชุดสืบสวนจังหวัดชลบุรี และ ชุดสืบสวนภาค 2 ลงพื้นที่ติดตามตัวผู้ต้องหารายนี้ เบื้องต้นพบว่าเดินทางเข้ามาอยู่ประเทศไทยเมื่อ 2 ปีก่อน แจ้งที่พักอยู่อาศัยในพื้นที่ปลวกแดง จ.ระยอง และพื้นที่บ่อวิน จ.ชลบุรี แต่เมื่อตำรวจไปตรวจสอบก็ไร้วี่แวว จนล่าสุดพบว่าผู้ต้องหาไปปรากฏตัวอยู่ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ชุดสืบสวนอยู่ในระหว่างการติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
นอกจากนี้ หลักฐานสำคัญเป็นกล้องวงจรปิดต่อจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ ในวันเกิดเหตุ โดยพบว่า กล้องวงจรปิดใกล้กับบ้านผู้ตาย มีบุคคลต้องสงสัยเดินออกจากบ้านช่วงเวลา 04.35 น. ของวันที่ 26 ก.ค. จากนั้นเวลา 04.37 น. จะเห็นชายต้องสงสัยขี่รถจยย.ฮอนด้าคลิก สีเทา ผ่านบ้านผู้ตายมุ่งหน้าไปยังท้ายซอยทุ่งกลมตาลหมัน 25 ผ่านหน้าร้านของชำท้ายซอยเวลา 04.37 น. (ห่างจากบ้านผู้ตายไม่ถึง 100 เมตร)
พอผ่านหน้าร้านขายของชำไป จะเป็นทาง 3 แยก สามารถทะลุได้ 3 ทาง คือ ซอยทุ่งกลมตาลหมัน 21, ซอยหนองไม้แก่น 14 และ มุ่งหน้าไปถนนมอเตอร์เวย์ ซึ่งตำรวจพยายามแกะรอยเส้นทางทุกเส้นทาง ที่สงสัยว่ารถผู้ต้องสงสัยหลบหนี จนสามารถไล่กล้องวงจรปิดไปเจอที่พักของผู้ก่อเหตุ ซึ่งอยู่ภายในพื้นที่เขตเมืองพัทยา ห่างจากจุดเกิดเหตุราวประมาณ 10 กม. จนได้หลักฐานสำคัญ โดยกล้องวงจรปิดพบว่าเวลา 05.05 น. วันที่ 26 ก.ค. นายซอ แต๊ด ละวิน กำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าบริเวณด้านข้างห้องพัก ก่อนที่จะเก็บข้าวของแล้วหายตัวไป