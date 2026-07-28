คณบดีครุศาสตร์ ตั้งกรรมการสอบแล้ว อาจารย์หนุ่มยืมเงิน นศ.สาว ไปเปย์ นศ.หนุ่ม แล้วเหนียวหนี้ สั่งพักการสอน เตรียมเอาผิดค่าเอกสารเรียนด้วย เจ้าตัวยังติดต่อไม่ได้
จากกรณี อาจารย์หนุ่มมหาวิทยาลัยชื่อดังที่ จ.อุดรธานี ยืมเงินนักศึกษาสาวหลักหมื่น แล้วเอาไปเปย์นักศึกษาหนุ่ม แถมยังไม่ยอมใช้หนี้คืน จนต้องไปร้องผู้บริหารจึงได้คืนครบ ล่าสุดคณบดีฯ ทราบเรื่องแล้วตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นการด่วนแล้ว จ่อเอาผิดเก็บเงินค่าชีต นักศึกษาสาวเครียดจัด อ่านข่าว ฉาว อาจารย์หนุ่ม ยืมเงินนศ.สาวหลักหมื่น ไปเปย์นศ.หนุ่ม แล้วเหนียวหนี้
ล่าสุดวันที่ 28 ก.ค.69 มหาวิทยาลัยดังกล่าว ได้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้ว และจ่อเอาผิดกรณีอาจารย์หนุ่มเก็บเงินค่าชีตนักศึกษาด้วย โดยทาง ผศ.ดร.กรีฑา พรมเทพ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยดังกล่าว ออกมาเปิดเผยว่า นักศึกษาได้ส่งหนังสือร้องเรียนมาที่มหาวิทยาลัย และอธิการบดีได้สั่งการให้คณะครุศาสตร์ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วน
คณะครุศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและดำเนินการสอบข้อเท็จจริงตามระเบียบและขั้นตอนของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองนักศึกษาผู้ร้องเรียน คณะครุศาสตร์จึงได้มีคำสั่งไม่ให้จัดอาจารย์ผู้ถูกร้องเรียนมาทำการสอนนักศึกษา ในระหว่างกระบวนการดำเนินการสอบสวน เพื่อเป็นการคุ้มครองนักศึกษาและไม่ให้ได้รับผลกระทบ ในช่วงที่ผ่านมาคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงและบันทึกถ้อยคำของนักศึกษาผู้ร้องเรียน ผู้เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และในวันที่ 27 ก.ค.69 คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงจากอาจารย์ผู้ถูกร้องเรียนตามกำหนดการที่ได้วางไว้ โดยที่ประเด็นในการสอบข้อเท็จจริงจะมีประเด็นเรื่องชีต เป็น 1 ในประเด็นการสอบข้อเท็จจริงด้วย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และยึดหลักความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพร้อมทั้งคำนึงถึงการคุ้มครองนักศึกษาไม่ให้ได้รับผลกระทบ
ขณะที่ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อไปยังอาจารย์หนุ่มคนนี้เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงอีกมุม แต่ยังไม่สามารถติดต่ออาจารย์ท่านนี้ได้แต่อย่างใด