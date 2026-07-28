นักเรียนหญิง ตกตึก 7 ชั้น โรงเรียนดังนครศรีธรรมราช บาดเจ็บสาหัส ก่อนเสียชีวิตที่ รพ. ผู้ปกครองเผยลูกมีปัญหาสุขภาพ และป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
28 ก.ค. 69 – เวลา 18.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งมีเหตุนักเรียนกระตกตึกภายในโรงเรียนแห่งหนึ่ง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ได้รับบาดเจ็บสาหัส จึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับมูลนิธิใต้เต็กตึ้ง
ที่เกิดเหตุ พบ น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 18 ปี นอนจมกองเลือดอยู่บนถนนหน้าอาคารเรียน ได้รับบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่ช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำร่างส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อย่างเร่งด่วน
จากการตรวจสอบบริเวณตึก 7 ชั้น พบร่องรอยเก้าอี้ รองเท้าแตะ กระเป๋าเงินผู้บาดเจ็บถูกตั้งทิ้งไว้
ต่อมา นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช พร้อมกับพ่อผู้บาดเจ็บ ซึ่งกำลังทำพิธีวางพานพุ่มถวายพระพรอยู่ที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ได้มายังที่เกิดเหตุ จากการสอบสวนทราบว่า น.ส.เอ เคยเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้ ก่อนมีปัญหาด้านสุขภาพและป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ผู้ปกครองจึงพาออกไปไปเรียนที่อื่น
ก่อนเกิดเหตุ น.ส.เอ ได้มาร่วมกิจกรรมถวายพระพรกับพ่อแม่ โดยแม่ได้พาลูกออกมาเที่ยวเพื่อให้เปิดหูเปิดตา ก่อนที่ น.ส.เอ ได้ขอแม่ไปซื้อของกินก่อนจะหายไปและได้เดินเข้ามาภายในโรงเรียนก่อนจะขึ้นไปบนชั้น 7
ล่าสุดเวลา 20.45 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.เอ ได้เสียชีวิตลงแล้ว