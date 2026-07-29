คนไทยในจอร์เจีย ระดมช่วยกันตามหา ฮลุน โซโล่ กังวัลหากข้ามไปอับคาเซีย พื้นที่ปกครองพิเศษ เผยหน่วยงานรัฐของจอร์เจียได้ดำเนินการอย่างเต็มที่
เมื่อวันที่ 29 ก.ค.2569 นายวานิช ณีวงษ์ หรืออ็อด เจ็ตสกี ชาวโคราชที่กำลังท่องเที่ยวในประเทศจอร์เจีย เปิดเผยถึงกรณี ฮลุน โซโล่ ยูทูปเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง ซึ่งขาดการติดต่อกับครอบครัวนานครึ่งเดือนว่า
กลุ่มนักท่องเที่ยวทราบข่าว หลังทางโลกโซเซียลที่มีการแชร์ส่งต่อกัน สร้างความตระหนกกับเพื่อนคนไทยที่กำลังท่องเที่ยวและพักอาศัยอยู่ในประเทศจอร์เจีย ทุกคนเป็นห่วงมาก บนโต๊ะกาแฟได้มีการพูดคุยประสานงานกัน ทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ ได้ติดต่อสอบถามกับพี่ชายก็ไม่ทราบรายละเอียดในการทำคอนเทนต์ จึงเป็นอุปสรรคให้คนในพื้นที่ช่วยตามหา
นายวานิช กล่าวว่า ขณะนี้หน่วยงานรัฐของจอร์เจียได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ โดยเน้นตามเบาะแสที่รับทราบจากคนไทยและ ฮลุน โซโล่ ที่โพสต์ล่าสุด
ทั้งนี้ นายสุทิน แซ่อึ้ง คนไทยที่ประกอบธุรกิจทำทัวร์ท่องเที่ยในประเทศจอร์เจีย เป็นตัวแทนคุยกับญาติของน้อง ได้ลงบันทึกประจำวันตามหาคนหาย ยังไม่มีข้อมูลอัพเดตเพิ่มเติม หาก ฮลุน เข้าเมืองอับคาเซีย ซึ่งเป็นพื้นที่ปกครองพิเศษ เป็นข้อกังวลเกรงน้องจะเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่แห่งนี้