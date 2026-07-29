คนไทยในจอร์เจีย ระดมช่วยกันตามหา ฮลุน โซโล่ กังวัลหากข้ามไปอับคาเซีย พื้นที่ปกครองพิเศษ เผยหน่วยงานรัฐของจอร์เจียได้ดำเนินการอย่างเต็มที่

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.2569 นายวานิช ณีวงษ์ หรืออ็อด เจ็ตสกี ชาวโคราชที่กำลังท่องเที่ยวในประเทศจอร์เจีย เปิดเผยถึงกรณี ฮลุน โซโล่ ยูทูปเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง ซึ่งขาดการติดต่อกับครอบครัวนานครึ่งเดือนว่า

กลุ่มนักท่องเที่ยวทราบข่าว หลังทางโลกโซเซียลที่มีการแชร์ส่งต่อกัน สร้างความตระหนกกับเพื่อนคนไทยที่กำลังท่องเที่ยวและพักอาศัยอยู่ในประเทศจอร์เจีย ทุกคนเป็นห่วงมาก บนโต๊ะกาแฟได้มีการพูดคุยประสานงานกัน ทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ ได้ติดต่อสอบถามกับพี่ชายก็ไม่ทราบรายละเอียดในการทำคอนเทนต์ จึงเป็นอุปสรรคให้คนในพื้นที่ช่วยตามหา

นายวานิช กล่าวว่า ขณะนี้หน่วยงานรัฐของจอร์เจียได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ โดยเน้นตามเบาะแสที่รับทราบจากคนไทยและ ฮลุน โซโล่ ที่โพสต์ล่าสุด

ทั้งนี้ นายสุทิน แซ่อึ้ง คนไทยที่ประกอบธุรกิจทำทัวร์ท่องเที่ยในประเทศจอร์เจีย เป็นตัวแทนคุยกับญาติของน้อง ได้ลงบันทึกประจำวันตามหาคนหาย ยังไม่มีข้อมูลอัพเดตเพิ่มเติม หาก ฮลุน เข้าเมืองอับคาเซีย ซึ่งเป็นพื้นที่ปกครองพิเศษ เป็นข้อกังวลเกรงน้องจะเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่แห่งนี้

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

แฟลช เอ็กซ์เพรส “ส่งสุขทุกระยะทาง” มอบชุดกันน้ำ 100 ชุด หนุนตำรวจน้ำช่วยผู้ประสบอุทกภัย
2

20 สมาคมวัตถุดิบอาหารสัตว์ ยื่นหนังสือถึง ศุภจี จี้ถก นบขพ. รับมือราคาพุ่ง
3

ศาลรธน. นัดชี้ชะตา เพิกถอนสิทธิ์ อดีตสส.กล้าธรรม ปมขาดคุณสมบัติ 25 พ.ย.นี้
4

กทม. เดินหน้า 'ลอกท่อ' ขุดลอกคลองต่อเนื่องตลอดปี เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำ
5

มิน-โฮ SHINee กล่าวขอโทษ ดราม่าเพซเซอร์ใช้มือดันหลังระหว่างวิ่งมาราธอน Seoul Marathon
6

สุชาติ ลุยอุดรฯ ผนึก 5 จังหวัดอีสานตอนบน เร่งแก้ที่ดินทำกิน-ภัยแล้ง-สิ่งแวดล้อม
7

"หนุ่ม กรรชัย" เปิดใจ ปมบริจาคเงิน 1 ล้านให้มูลนิธิ บุ๋ม ปนัดดา ยันทำด้วยใจบริสุทธิ์ วอนมูลนิธิต่างๆ โปร่งใส
8

สว.สำรอง บุก กกต. ยื่นทบทวนมติส่งศาลรธน. หวั่นฟอกขาวคดีฮั้วสว. ซัด2ปีไม่คืบ
9

ฝนตกถนนลื่น เก๋งไฟฟ้า 2 คัน พุ่งชนประสานงา พังยับ คนขับเสียชีวิตคาที่ สาหัสอีก2
10

SCB FM ชี้ เดโมแครตจ่อกวาด 2 สภาสหรัฐฯ ตลาดรับรู้แล้ว จับตาเจรจาหลังเลือกตั้งชี้ทิศทางบาท-ดอลลาร์