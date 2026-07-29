ระทึก กลางเมืองสระบุรี หนุ่มวัย 36 เครียดไม่มีค่ารถกลับบ้าน หวังโดดสะพานลอยคนเดินข้าม โชคดีตำรวจชาร์จช่วยเหลือไว้ได้ทัน สิบเวรเผยเคยมาขอเงินก่อนเกิดเหตุ แต่ปัดให้ไปศูนย์ดำรงธรรม
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 29 ก.ค.2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสระบุรี ได้รับแจ้งว่า มีชายยืนอยู่บนสะพานลอย บริเวณนอกราวเหล็กบนสะพานลอย ในลักษณะเตรียมกระโดดลงมาเพื่อหวังฆ่าตัวตาย จึงรีบรุดไปตรวจสอบ พร้อมประสานเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิกู้ภัยสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองสระบุรี นำรถดับเพลิง เบาะลมนิรภัย และรถบรรทุก 6 ล้อตู้ทึบ จำนวน 2 คัน ไปเตรียมรองรับ
โดยมีประชาชน และพ่อค้าแม่ค้าบริเวณตลาดสดจำนวนมากยืนเฝ้าติดตามสถานการณ์ ส่งผลให้การจราจรบริเวณดังกล่าวติดขัดเป็นเวลาหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้ความอดทนเจรจาเกลี้ยกล่อมชายคนดังกล่าวอยู่นาน โดยกระจายกำลังขึ้นไปบนสะพานทั้งสองด้าน เมื่อเห็นว่าชายมีท่าทีผ่อนคลาย และลดความระแวงลง เจ้าหน้าที่กู้ภัยฯจึงอาศัยจังหวะเหมาะเข้าชาร์จ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดึงตัวเข้ามาบนสะพาน และควบคุมตัวไว้ได้อย่างปลอดภัย
ท่ามกลางความโล่งใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ ทราบชื่อผู้ก่อเหตุภายหลังคือ นายใหม่ อายุ 36 ปี มีโรคประจำตัว คือโรคซึมเศร้า และโรคลมชัก ให้การว่าต้องการเดินทางกลับจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อไปรักษาตัว แต่ไม่มีเงินค่ารถ อีกทั้งตกงานและหมดหนทาง จึงตัดสินใจขึ้นสะพานลอยหวังจบชีวิต
หลังจากการช่วยเหลือได้ เจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลสระบุรี เพื่อให้แพทย์ตรวจอาการและดูแลด้านสุขภาพจิต เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 300 บาท เป็นค่าเดินทางกลับบ้านเพื่อขึ้นรถไฟไปจังหวัดบุรีรัมย์ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ผู้ป่วยยังอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์
ด้าน สิบเวร สภ.เมืองสระบุรี เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุ นายใหม่ได้เดินทางมาที่ สภ.เมืองสระบุรี หลังมีผู้แนะนำให้มาขอความช่วยเหลือเรื่องค่าเดินทางกลับบ้าน ตนจึงแนะนำให้ไปติดต่อศูนย์ดำรงธรรม เพื่อขอรับความช่วยเหลือตามขั้นตอน แต่ต่อมาทราบว่าชายคนดังกล่าวได้เดินไปยังสะพานลอย และพยายามก่อเหตุดังกล่าว โชคดีที่เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือไว้ได้อย่างทันท่วงที