นปพ.เกาะพะงันระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงก่อนงานฟูลมูนปาร์ตี้ รวบผู้ต้องหาพร้อมยาบ้า
เมื่อวันที่ 29 ก.ค.69 ที่ ศปก.นปพ.กก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.เจริญชัย บุญเกลี้ยง สว.กก.สส. ภ.จว.สุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ ศปก.นปพ.กก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.เกาะพะงันร่วมกันจับกุมตัวนายมนตรี มณีโซติ อายุ 36 ปี ที่อยู่ 62/1 ม.10 ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ผู้ต้องหาค้ายาเสพติด พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 2,000 เม็ดโทรศัพท์มือถือจำนวน 1 เครื่อง
พ.ต.ท.เจริญชัย กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้สืบทราบมาว่า นายมนตรี ผู้ต้องหา มีพฤติกรรมลักลอบค้ายาเสพติดในพื้นที่ จึงได้ร่วมกันจับกุมตัวได้ ขณะที่ผู้ต้องหากำลังเดินถือถุงพลาสติกบรรจุยาเสพติดของกลางเดินอยู่ที่บริเวณถนนหน้าที่พักคนงาน ไม่มีเลขที่ ม.2 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ ก่อนนำตัวส่ง พนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน ดำเนินคดีในข้อหา “จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1 ( ยาบ้าหรือเมทแอมแฟตามีน ) โดยมีไว้เพื่อจำหน่าย โดยกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนโดยฝ่าฝืนกฎหมาย,เสพยาเสพติดให้โทษประเภท1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย,เป็นผู้ขับขี่รถ ( รถจักรยานยนต์ ) เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยฝ่าฝืนกฎหมาย ”
ทั้งนี้สืบเนื่องจากนโยบายของ สุวัฒน์ สุขศรี ผบก.ภ.จว.สุราษฏร์ธานี พ.ต.อ.สมบัติ ฉ่ำแสง รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.นฤบดินทร์ ปังหลีเส็น ผกก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ได้สั่งการให้หน่วยปฎิบัติการพิเศษกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนธิกำลังร่วมกับ สภ.เกาะพะงัน สืบสวนระดมกวาดล้างยาเสพติดเพื่อลดการแพร่ระบาดยาเสพติดในแหล่งท่องเที่ยว จากการแพร่ระบาดยาเสพติดจากชาวต่างชาติสู่ชาวต่างชาติ หรือจากชาวต่างชาติสู่คนไทยหรือ จากคนไทยสู่ชาวต่างชาติ และจากคนไทยสู่คนไทย และกลุ่มผู้ใช้แรงงานต่างชาติ จึงได้เปิดปฎิบัติการกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ อ.เกาะพะงัน ซึ่งจะมีการจัดงาน ฟูลมูนปาร์ตี้ ต่อไป