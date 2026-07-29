ญาติ “ฮลุน” หวังยังไม่เสียชีวิต รับทำใจ แต่ยังรอยืนยันความชัดเจน จากกงสุลอย่างเป็นทางการ แม้ข่าวว่อนโซเชียล ไร้ปาฏิหาริย์แล้วก็ตาม
เมื่อเวลา 20.30 น.วันที่ 29 ก.ค.2569 ที่บ้านพักของนายบวรทัต เป็งสุข หรือ ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์สายแบกเป้เที่ยวชาวไทย ซึ่งหายตัวปริศนาในประเทศจอร์เจีย ที่บ้านสี่แยก หมู่ 10 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
น.ส.บวรลักษณ์ เป็งสุข พี่สาวฮลุน กล่าวว่า ตลอดทั้งวันนี้ ได้รับข้อความจากโซเชียล แจ้งว่า น้องชายเสียชีวิต แต่ทางบ้านยังไม่ได้รับการยืนยันจากกงสุล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด ซึ่งข่าวทางโซเชียลที่ออกมา ทำให้ชาวบ้านมาสอบถามข้อเท็จจริงด้วยความเป็นห่วง และทุกคนต่างภาวนาว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง
“สำหรับตนและครอบครัว ที่เห็นข่าวทางโซเชียล เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง ทั้งนี้ ต้องรอความชัดเจนจากทางกงสุล ว่า “ฮลุน” ยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตจริงหรือไม่”
ขณะที่นายวิรัตน์ ราชชาลี นายอำเภอสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชนเข้าเยี่ยม ให้กำลังใจครอบครัวฮลุน โซโล่ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า แต่ทุกคนก็เฝ้าภาวนา พร้อมวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่อยากให้ข่าวที่แชร์ตามโซเชียลเป็นความจริง พร้อมหวังว่าปาฎิหาริย์จะมีจริง โดยฮลุนยังปลอดภัย และขอบคุณทุกกำลังใจ และชาวเน็ตที่ช่วยกันโพสต์ช่วยกันแชร์ตามหาเบาะแสฮลุนตลอดหลายวันที่ผ่านมา
ทั้งนี้ จากกรณีนายสมศักดิ์ บุตรศรี พี่ชายฮลุนได้โพสต์ขอความช่วยเหลือจากชาวสโซเชียลติดตามน้องชาย และชาวเน็ตช่วยกันแชร์ ตามแพลตฟอร์มต่างๆ ทำให้บรรยากาศในช่วงตลอดทั้งวันของวันนี้ดีขึ้นและเต็มไปด้วยความหวัง ว่าจะได้พบเบาะแส และเจอตัวฮลุนที่ประเทศจอร์เจีย ด้วยความปลอดภัย
แต่ช่วงค่ำถึงขณะนี้ กลับมีการโพสต์และแชร์ทางโซเชียลอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีความหมายสื่อถึงความสะเทือนใจ ส่งผลให้บรรยากาศที่บ้านของฮลุน ที่มีย่าสม เป็งสุข และครอบครัว อยู่ในอาการเศร้าหมอง แต่ทั้ง 3 คน และญาติๆทุกคนก็ยังหวังว่าฮลุนยังปลอดภัย เพราะยังไม่ได้รับการยืนยัน ว่าเป็นตายร้ายดียังไง อย่างไรก็ตาม สำหรับอัพเดทสถานการณ์ ก็ต้องรอความชัดเจนจากทางกงสุลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว