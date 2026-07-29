มือรัวยิงเอ็ม16 กลางเมืองระยอง ทนตร.กดดันไม่ไหว เข้ามอบตัว อ้างเมาเหล้าขาดสติยั้งคิด ทำไปด้วยความคึกคะนอง ส่วนเพื่อนอีกราย ตำรวจให้โอกาสมอบตัว ก่อนออกหมายจับ
จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา ช่วงเวลาประมาณตี2 ชาวบ้านซอยศาลาแดง-บ้านช่น หมู่ 10 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง พากันตกใจตื่น เนื่องจากมีเสียงปืนดังหลายสิบนัดติดต่อกัน ทำให้ชาวบ้านเกิดความหวาดกลัวจะได้รับอันตราย
หลังเกิดแหตุ ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองระยอง ตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบปลอกกระสุนปืน ขนาด 5.56 มม. จำนวน 2 ปลอก และกระสุนที่ยังไม่ได้ยิง 1 นัด บริเวณริมถนนทางเข้าหมู่บ้าน จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากนั้น ตำรวจชุดสืบสวน จึงลงตรวจสอบกล้องวงจรปิดหาเบาะแสรถเก๋ง ที่คนร้ายใช้เป็นยานพาหนะขับมาก่อเหตุ กระทั่งทราบว่าผู้ก่อเหตุ คือนายต้น อายุ 24 ปี จากนั้น ตำรวจจึงขอศาลจังหวัดระยอง ออกหมายค้นที่ 82/2569 เข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งที่ หมู่ 6 ตำบชากบก อำเภอบ้านค่าย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ขณะที่ตำรวจ เข้าตรวจค้นนายต้น ไม่อยู่บ้าน
ล่าสุดวันที่ 29 ก.ค.2569 นายต้น รู้ว่าถูกตำรวจ ตามล่าตัว จึงทนความกดดันไม่ไหวได้เข้ามอบตัวกับตำรวจ พร้อมกับนำไปตรวจยึดปืน M 16 รุ่น A 1 จำนวน 1 กระบอก ที่ใช้ก่อเหตุ และแมกกาซีน ขนาดบรรจุกระสุน 30 นัด 1 อัน และรถยนต์เก๋ง สีม่วง ที่ใช้เป็นยานพาหนะขับไปก่อเหตุ
โดยนายต้น ให้การว่า คืนเกิดเหตุ นายนัท ซึ่งเป็นเพื่อน ขับรถไปกับตนเอง ไปดื่มสุราที่หาดแม่รำพึงจนมึนเมา จากนั้นตนเองให้นายนัท ขับรถเก๋งไปเอาปืน M16 รุ่น A 1 พร้อมบรรจุกระสุนปืนมาให้ และหลังจากเลิกดื่มสุราแล้ว ขณะที่นายนัทกำลังขับรถกลับบ้าน เมื่อถึงที่เกิดเหตุ ตนเองจึงหยิบปืนรัวยิงขึ้นฟ้าด้วยความคึกคะนอง และขาดสติยั้งคิด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหา ร่วมกันยิงปืนในที่สาธารณะ, ร่วมกันมีอาวุธปืนสงครามไว้ในครอบครอง และความผิด พรบ.อาวุธปืนที่ใช้ในราชการสงคราม และเครื่องกระสุนปืน โดยผิดกฎหมาย ก่อนส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนนายนัท เพื่อนที่ร่วมก่อเหตุ หากยังไม่มามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ ตำรวจจะขอศาลจังหวัดระยอง ออกหมายจับต่อไป