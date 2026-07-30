ลุยรื้อ ฮาเร็มริมทาง จุดเก็บแท่งแบริเออร์ทางหลวงชนบท ถุงยางอนามัย-เจลหล่อลื่นทิ้งเกลื่อนจำนวนมาก เจอเสื่อปูพื้น ปิดกันฉาก เตรียมหารือหน่วยงานแก้ไข

จากกรณีปรากฏเป็นข่าวบนสื่อออนไลน์ ผงะพบถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วนับร้อยชิ้นและเจลหล่อลื่น ซองใส่ถุงยางอนามัยหลากหลายยี่ห้อ กระดาษทิชชูเปียกและกระดาษทิชชูใช้แล้วสภาพแห้งกรังจำนวนมาก ยาทากันยุ่งกัด ขวดน้ำ และชุดชั้นในของสุภาพสตรีจำนวนหลายชิ้นถูกทิ้งเกลื่อนไปทั่ว

บริเวณพื้นที่เก็บแท่งแบริเออร์ของทางหลวงชนบท บริเวณใกล้สำนักงานกรมทางหลวงชนบท ตั้งอยู่ถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่มุ่งหน้าถนนกาญจนาภิเษก ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี คาดเป็นฮาเร็มลับแดนสวรรค์ของกลุ่มรักร่วมเพศทั้งชายจริงหญิงแท้ที่ใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นที่นัดพบและมีสัมพันธ์ทางเพศกันตามที่เป็นข่าวฮือฮาไปแล้วนั้น

ฮาเร็มริมทาง

ลุยรื้อ ฮาเร็มริมทาง จุดเก็บแท่งแบริเออร์ทางหลวงชนบท ถุงยางอนามัย-เจลหล่อลื่นทิ้งเกลื่อนจำนวนมาก เจอเสื่อปูพื้น ปิดกันฉาก เตรียมหารือหน่วยงานแก้ไข

ล่าสุดวันที่ 30 ก.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าว่า เมื่อเวลา 20.00 น.ของวันที่ 29 ก.ค.ที่ผ่านมา พ.ต.อ.วิวัฒน์ อัศวะวิบูลย์ ผกก.สภ.เมืองปทุมธานี สั่งการให้ พ.ต.ท.ชูชีพ เกษรสกุล สวป.สภ.เมืองปทุมธานี ประสาน นายสุเทพ สมใจ นายกเทศมนตรีตำบลบางเดื่อ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สภ.เมืองปทุมธานี เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางเดื่อ และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท

ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบที่บริเวณพื้นที่จัดเก็บแท่งแบริเออร์ของทางหลวงชนบท ภายหลังพบว่ามีกลุ่มคนแอบลักลอบใช้พื้นที่เป็นที่พลอดรักและมีเพศสัมพันธ์กัน โดยพบถุงยางอนามัย ซองใส่ถุงยางอนามัย เจลหล่อลื่น กระดาษทิชชู ทิ้งเกลื่อนเป็นจำนวนมาก

จากการตรวจสอบพบว่า พื้นที่ดังกล่าว มีสภาพมืดมิด ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง วันนี้มาตรวจเจ้าหน้าที่ไม่พบมีรถยนต์มาจอดริมถนนหรือมีผู้คนนัดมามั่วสุมแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ได้เดินสำรวจพบถุงยางอนามัยใช้แล้ว ซองใส่ถุงยางอนมัย เจลหล่อลื่น ขวดน้ำทิ้งเกลื่อน

นอกจากนี้ ยังพบตามช่องว่างระหว่างวางแท่งแบริเออร์ พบว่ามีการนำเสื่อมาปูและนำมาปิดกันฉาก บางจุดก็มีการนำผ้าใบมาปิดเป็นหลังคาที่บังฝนบังแดด เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการรื้อนำไปทิ้งทันที

นายสุเทพ กล่าวว่า ตอนแรกก็ไม่มีใครรู้หรอก แต่ผิดสังเกตว่าทำไมรถมาจอดดึก ๆ รถจอดเยอะ ได้ถามนายช่างกรมทางหลวงไปเที่ยวหนึ่งบอกว่าจะส่งเจ้าหน้าที่มาสอดส่องดูแลก็หายกันไปแล้ว ก็ได้ยินข่าวอีกแต่เมื่อ 2 อาทิตย์ที่แล้วผ่านมากับผู้ใหญ่เห็นรถจอดเยอะเวลา 23.00-00.00 น. มาจอดตั้ง 20 คัน

ตรงนี้มาดูช่วงค่ำไม่เจอ ถ้าเข้ามาดึกเจอ พื้นที่ผู้ใหญ่ไม่กล้าเข้ามาเพราะกลัวโจรที่เข้ามาขโมยสายไฟ ครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ออกไปดูมันยิงสวนเข้ามา จึงไม่กล้าเข้ามา เราไม่สามารถเข้าไปในเวลากลางคืน ถ้าไม่อนุญาตหรือประสานไปทางกรมทางหลวงเราก็ไม่กล้าเข้าไปเพราะมันเป็นสถานที่ราชการ

การป้องกันขนย้ายแบริเออร์ต้องใช้ทุนใหญ่เพราะมันต้องใช้เงินมหาศาล ถ้าจะขนย้ายหรือจะปรับภูมิทัศน์ใหม่ก็ต้องใช้รถเครนสูงหิ้วแท่งแบริเออร์ไม่ใช่งานง่าย อย่างไรก็ตาม คงต้องประสานกับทางหลวงชนทบจะรื้อแท่งแบริเออร์ เมื่อรื้อแล้วจะเก็บยังไงที่ไม่ให้เป็นจุดล่อแหลม จุดเสี่ยง มาเสพยาแล้วเกิดอาชญากรรมขึ้น

ด้าน พ.ต.ท.ชูชีพ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ลงพื้นที่พบผิดปกติคือมีรถมาจอดประจำ เจ้าหน้าที่ตรวจก็วิ่งไล่กันบ้างก็วิ่งหนีขึ้นรถ เรื่องนี้ทางผู้บังคับบัญชาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ กำชับให้เพิ่มความเข้มในการเข้ามาตรวจพื้นที่เพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมต่าง ๆ หรือมีการมั่วสุมเสพยาก็จะเพิ่มความเข้มมากขึ้น โดยให้สายตรวจเข้าสุ่มตรวจเข้าตรวจพื้นที่

ฮาเร็มริมทาง

วันนี้มาตรวจค่อนข้างหัวค่ำ คาดว่ากลุ่มเป้าหมายยังไม่เข้ามา อีกส่วนหนึ่งอาจจะได้รับข่าวสารจากสื่อเสนอข่าวอาจจะมีการระวังตัว เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องมาเช็ครอบดึกอีกที

ฮาเร็มริมทาง

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