สาวช็อก งูเหลือม ยาว 4 เมตร เลื้อยเขมือบแมวแสนรัก ก่อนมุดท่อหนี ก่อนถูกกู้ภัยจับได้ ไม่พลาดแห่ส่องเลขที่บ้าน เจ้าของบ้าน เชื่ออาจมีโชคจากเหตุการณ์นี้
วันที่ 30 ก.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 29 ก.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีงูเหลือมขนาดใหญ่เลื้อยเข้ามากินแมวภายในบ้านเลขที่ 77 ม.1 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี ก่อนหลบหนีลงไปซ่อนตัวอยู่ภายในท่อระบายน้ำข้างบ้าน จึงรีบนำกำลังพร้อมอุปกรณ์เข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ
เมื่อไปถึงพบงูเหลือมขนาดใหญ่ซุกตัวอยู่ภายในท่อ เจ้าหน้าที่และชาวบ้านจึงช่วยกันใช้บ่วงและอุปกรณ์ดึงตัวงูออกมาอย่างระมัดระวัง โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที จึงสามารถควบคุมตัวงูไว้ได้สำเร็จ ท่ามกลางชาวบ้านที่ยืนมุงดูด้วยความตื่นเต้น
จากการตรวจสอบพบว่า งูเหลือมตัวดังกล่าวมีความยาวประมาณ 4 เมตร น้ำหนักราว 30 กิโลกรัม และมีลักษณะท้องป่องอย่างเห็นได้ชัด ภายในท้องพบซากแมวของชาวบ้านที่เพิ่งถูกกลืนกินเข้าไปทั้งตัว ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำงูใส่ถุงปุ๋ย เพื่อนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ห่างไกลจากชุมชนและสัตว์เลี้ยง เพื่อป้องกันไม่ให้กลับเข้ามาสร้างความเดือดร้อนอีก
น.ส.กานต์ฤดี (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี เจ้าของบ้าน กล่าวว่า ขณะที่ตนออกไปซื้อของ ได้รับโทรศัพท์จากคนในบ้านแจ้งว่ามีงูเหลือมขนาดใหญ่เข้ามากินแมวที่เลี้ยงไว้ เมื่อตนรีบกลับมาดูก็เห็นงูกำลังเลื้อยหลบหนีลงท่อ จึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยจับ เพราะเกรงว่าจะกลับมากินแมวอีก เนื่องจากที่บ้านเลี้ยงแมวไว้หลายตัว
เจ้าของบ้าน กล่าวอีกว่า เหตุการณ์ครั้งนี้อาจเป็นการมาให้โชค เพราะงูเข้ามาถึงบ้านเลขที่ 77 จึงตั้งใจว่าจะนำเลขที่บ้านไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่ 1 ส.ค.2569 เผื่อจะมีโชคจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดดังกล่าว
ด้าน นายพนาวัล รื่นรมย์ เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นฤดูฝน มีฝนตกต่อเนื่อง ทำให้งูมักออกจากแหล่งอาศัยเพื่อหาอาหาร ประกอบกับบ้านหลังดังกล่าวเลี้ยงแมวไว้หลายตัว และมีพื้นที่ป่ารกทึบอยู่ติดกับบ้าน จึงเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้ามาล่าเหยื่อของงูเหลือม
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ขอฝากเตือนประชาชน หากพบงูหรือสัตว์เลื้อยคลานมีพิษเข้ามาภายในบ้าน ไม่ควรพยายามจับด้วยตนเอง เพราะอาจเกิดอันตราย ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการ เพื่อนำสัตว์ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างปลอดภัย ทั้งต่อประชาชนและตัวสัตว์เอง