โจรสไปเดอร์แมน ปีนบันไดถุงพลาสติกคลุมกล้องวงจรปิด ลักตัดสายไฟฟ้าแรงสูงขนาดใหญ่ โรงอบข้าวสหกรณ์ สร้างความเสียหายนับล้าน ผจก.เผยไม่ใช่ครั้งแรกที่โดน

เมื่อเวลา 10.30น.วันที่ 30 ก.ค.2569 ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายสมนึก ศรลัมพ์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา หมู่ 3 บ้านหนองยายดา ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ว่าเมื่อกลางดึกของวันที่ 28 ก.ค.69 ได้มีขโมยเข้ามา ลักตัดสายไฟฟ้าแรงสูงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ไปจำนวน 8 เส้น ยาว 60 กว่าเมตร ทีโรงอบข้าวความชื้นขนาด 500 ตันต่อวันไป

หลังจากนั้นได้พาผู้สื่อข่าวไปยังที่เกิดเหตุ จากการตรวจสอบพบว่า คนร้ายได้มีการปีนบันไดขึ้นไป ใช้ถุงพลาสติกคลุมหน้ากล้องวงจรปิด หลังจากนั้นคนร้ายได้ดึงปลั๊กไฟของกล้องวงจรปิดออก โดยมีภาพวงจรปิดอีกมุมจับไว้ได้

โดยคนร้ายได้ปีนบันไดเหล็กขึ้นไป เพื่อตัดสายฟ้าขนาดใหญ่ ที่ต่อตรงออกจากหม้อแปลงด้านนอก ซึ่งสายไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้พาดยาวมากับชั้นไป ยังตู้ควบคุมไฟฟ้าอีกมุมของห้อง โดยคนร้ายตัดไปจำนวน 8 เส้น ยาวกว่า 60 เมตร และได้นำสายไฟลอดออกทางช่องแผ่นสังกะสีไปด้านนอก นอกจากนี้ยังพบว่าคนร้ายได้ตัดสายไฟฟ้าเส้นเล็กๆ ที่วางอยู่บนชั้นไปอีกจำนวนมาก สร้างความเสียหายให้สหกรณ์มูลค่านับล้านบาท

ผู้จัดการสหกรณ์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เคยมีคนร้ายเข้ามาลักตัดสายไฟฟ้าไปแล้วครั้งหนึ่ง ก็ได้ไปแจ้งความไว้ที่ สภ.ทัพทัน หลังจากนั้นก็ซื้อกล้องวงจรปิดมาติดไว้ จนกระทั่งมาครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ก่อนจะแจ้งความกับตำรวจ เพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป

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