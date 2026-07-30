บุกรวบ ‘ประธานสภาอบต.’ หัวโจกขบวนขนยาบ้า ยึดของ 400,000 เม็ด พบลอบขนมาพักริมแม่น้ำโขง ก่อนลำเลียงเข้าพื้นที่ชั้นใน
เมื่อวันที่ 30 ก.ค.2569 ที่กองร้อยทหารพราน 2102 อ.ท่าอุเทน นครพนม นายประคองศักดิ์ ขันเพียแก้ว นายอำเภอท่าอุเทน จ.นครพนม พร้อมด้วย ร.อ.อาคม คำจุลฬา ผบ.ร้อยทหารพรานที่ 2102 อ.ท่าอุเทน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง แถลงผลการจับกุม เครือข่ายค้ายาบ้าข้ามชาติรายสำคัญ คือ นายเอ อายุ 49 ปี เป็นสมาชิก อบต. และมีตำแหน่งเป็น ประธานสภา อบต. ยึดของกลางยาบ้า 2 กระสอบปุ๋ย รวม 400,000 เม็ด
การจับกุมครั้งนี้หลังสืบทราบมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานาน เป็นเครือข่ายรายสำคัญ ติดต่อนำยาบ้ามาพักริมฝั่งแม่น้ำโข งชายแดนนครพนม รอการขนส่งไปในพื้นที่ตอนใน จนกระทั่งมีการลาดตระเวนดักซุ่ม พบผู้ต้องหาเดินลงไปริมน้ำโขง เพื่อแบกกระสอบยาบ้า ที่ขบวนการลักลอบนำมาพักไว้ตามแนวชายแดน เพื่อนำไปพักไว้ที่คอกวัว ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน
เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบจับกุม และพยายามวิ่งหลบหนี โดยเจ้าตัวพยายามปฏิเสธ แต่ไม่รอดเพราะหลักฐานคาหนังคาเขา จึงควบคุมตัวมาสอบสวนขยายผล
พร้อมให้การรับสารภาพเบื้องต้นว่า รับจ้าง แต่ยังไม่ขอให้รายละเอียด เจ้าหน้าที่จะได้สอบสวนขยายผล ติดตามเครือข่ายร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เพราะจากข้อมูลเป็นเครือข่ายรายใหญ่ ที่ติดต่อนำยาบ้าเข้ามาพัก ครั้งละหลายแสนเม็ด เพื่อแลกค่าจ้างเป็นเงินหลักแสน
จากการตรวจสอบประวัติ ยังพบมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รับงานลำเลียงยาบ้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อส่งพื้นที่ตอนใน จะทำหน้าที่นำยามาพักไว้ในจุดรอลำเลียง ตามแนวชายแดนแม่น้ำโขง หลังลาออกจากผู้ใหญ่บ้าน ได้ลงสมัครเป็นสมาชิก อบต. ถึง 2 สมัย ได้ตำแหน่งเป็นประธานสภา อบต. ส่วนภรรยาพบว่าติดคุกในข้อหายาเสพติด มียาบ้าไว้ในครอบครองเมื่อหลายปีก่อน