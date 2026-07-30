สลดรับเข้าพรรษา! หนุ่มใหญ่เมาซิ่ง จยย.ข้ามเลนพุ่งชนขบวนบิ๊กไบก์ ขณะเดินทางไปถวายเทียนวัดนาคูหา เสียชีวิตคาที่ เจ็บ 5 สาหัส 3

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 30 ก.ค.2569 ร.ต.อ.เกรียงจักร จันนันทะ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระธาตุช่อแฮ ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันหลายคัน มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย บนถนนสาย บ้านสวนเขื่อน–แม่แคม ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่ หลังรับแจ้งได้รายงานให้ พ.ต.อ.กุศลพันธ์ สิงห์ใจ ผกก. ทราบ ก่อนรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลสวนเขื่อน กู้ภัยแพร่ และแพทย์โรงพยาบาลแพร่

ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิต 1 ราย ทราบชื่อ นายเอกชัย อายุ 52 ปี สภาพศพนอนอยู่กลางถนน ศีรษะแตกอย่างรุนแรง นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 5 ราย ในจำนวนนี้อาการ สาหัส 3 ราย เจ้าหน้าที่เร่งนำส่งโรงพยาบาลแพร่

จากการสอบสวนทราบว่า กลุ่มผู้บาดเจ็บเป็นนักท่องเที่ยวจากจังหวัดกำแพงเพชร ขี่รถบิ๊กไบก์ 5 คัน รวม 11 คน เดินทางมาท่องเที่ยว และตั้งใจไปถวายเทียนพรรษาที่ วัดนาคูหา แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ รถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตขี่ส่ายไปมา ก่อนพุ่งข้ามเลนเข้าชนขบวนบิ๊กไบก์อย่างแรง ทำให้รถหลายคันหลบไม่ทัน เกิดการชนต่อเนื่อง

นายเกียรติศักดิ์ อายุ 29 ปี หนึ่งในผู้ขับขี่บิ๊กไบก์ เปิดเผยว่า ตนขี่นำขบวนเป็นคันแรก เห็นรถคู่กรณีขี่ส่ายไปมาคล้ายงูเลื้อย ก่อนพุ่งข้ามเลนเข้ามา จึงหักหลบได้ทัน แต่รถคันที่ 2, 3 และ 4 หลบไม่พ้น ถูกชนอย่างจัง จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย โดยกลุ่มของตนตั้งใจเดินทางมาท่องเที่ยวและร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาในช่วงวันหยุด

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่า ผู้เสียชีวิตอาจมีอาการมึนเมา และขับขี่ด้วยความเร็ว จึงทำให้เสียการควบคุมรถ อย่างไรก็ตาม จะมีการสอบสวนพยาน ตรวจสอบพยานหลักฐาน และรวบรวมข้อเท็จจริงอย่างละเอียด เพื่อสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

เหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นอุทาหรณ์สำคัญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เตือนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนให้ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับขี่ มีสติ และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

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