ผบช.ตชด. สั่งกำลังพลตำรวจจิตอาสา ชุดช่วยเหลือภัยพิบัติ ช่วยฟื้นฟูและทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย อำเภอแม่อาย เชียงใหม่ เร่งด่วน

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2569 มีรายงานว่าที่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง หลายพื้นที่เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขัง ดินสไลด์ และต้นไม้ล้ม สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือน ถนน และเส้นทางสัญจรหลายจุด

โดยเฉพาะในพื้นที่ ตำบลแม่อาย เกิดเหตุต้นไม้ล้มขวางถนนทางเข้าวัดบ้านปางต้นเดื่อ ทำให้การจราจรติดขัด เบื้องต้นเทศบาลตำบลดอยลาง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เร่งตัดและเคลื่อนย้ายต้นไม้ออกจากถนน จนสามารถเปิดใช้เส้นทางได้ตามปกติแล้ว

พร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยบริเวณเชิงเขา ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงดินสไลด์ ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และอพยพทันทีหากเกิดความเสี่ยง

พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผบช.ตชด. ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ รอง ผกก.หน.ร้อย ตชด.334 ร.ต.อ.สุวิทย์ ทองดวง รอง ผบ.ร้อย ตชด.334 , ร.ต.อ.สถิตย์ ทองเสนอ พร้อมกำลังพลตำรวจจิตอาสา รวม 20 นาย เข้าให้ความช่วยเหลือทำความสะอาดโคลน ปรับภูมิทัศน์ และบรรจุทรายใส่กระสอบทรายให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่

พร้อมจัดกำลังเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง พื้นที่เสี่ยงดินสไลด์ ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากต้องมีการอพยพก็สามารถดำเนินการได้ทันทีด้วยความปลอดภัย

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