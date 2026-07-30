หนุ่มซวย 2 ชั้น บุกบ้านคู่กรณียามวิกาลช่วยเพื่อน ถูกแทงสวนตาหวิดบอด แถมเจอเจ้าของบ้านแจ้งจับซ้ำ หลังเพื่อนไม่ยอมจบ ไปบุกบ้านคู่กรณีซ้ำอีก
30 ก.ค. 69 – ความคืบหน้าแฟนเพจเฟซบุ๊ก “อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น” แชร์คลิปวิดีโอพร้อมข้อความระบุว่า “ท้าทายระบบมาก ช่วยแชร์หน่อยครับ มีวัยรุ่นบุกบ้านน้องผม จะมาทำร้ายพ่อของรุ่นน้องผม รุ่นน้องผมเลยแทงป้องกันตัว เพราะผู้ก่อเหตุบุกเข้ามาในบ้านแล้ว” เหตุเกิดภายในบ้านหลังหนึ่ง ซอยบางศรีเมือง 19 จ.นนทบุรี เวลา 22.00 น. วันที่ 11 ก.ค.
โดยหลังเกิดเหตุ นายปณภัทธ อายุ 20 ปี ได้เดินทางมาลงประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.บางศรีเมือง
ล่าสุดวันนี้ นายปณภัทธ ได้เดินทางมาที่ สภ.บางศรีเมือง อีกครั้ง พร้อมเปิดเผยว่า เหตุเริ่มตั้งแต่คืนวันที่ 11 ก.ค. นายเก้า ได้มาหา นายเกมส์ (คู่กรณี) ซึ่งอยู่บ้านติดกันกับตน ระหว่างเดินผ่านหน้าบ้าน นายเก้า ได้มองหน้าตน ตนจึงถามไปว่า “พี่มีอะไรไหมครับ” เขาได้ถามกลับว่า “เมื่อกี้มึงพูดว่าอะไร” ซึ่งตนก็ตอบกลับไปว่า “เปล่าครับ ไม่ได้พูดอะไร”
จากนั้น นายเกมส์ ได้ขับรถมาแล้วมองตน แล้วถามตนว่ามองxxxอะไร ตนก็บอกไปว่าไม่ได้มอง สักพัก นายเกมส์ กลับไปที่บ้านถือมีดดาบกลับมาพร้อม นายเก้า เปิดประตูรั้วบ้านตน พังข้าวของในบ้านตน ตนจึงวิ่งเข้าไปเรียกพ่อและได้มีปากเสียงกัน นายเกมส์ พยายามจะฟันพ่อ ตนจึงใช้มีดแทงสวนไปที่หน้าใกล้ตาเขา และได้แทง นายเก้า บริเวณท้ายทอย จนได้รับบาดเจ็บทั้งคู่
หลังจากไปแจ้งความไว้ จนวันที่ 29 ก.ค. ตนกำลังเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ในบ้าน นายเกมส์ กับพวกได้มาที่หน้าบ้านตะโกนเรียกพ่อตน ตอนแรกตนคิดว่าเป็นเพื่อนในซอย แต่พอแอบดูแล้วคิดว่าไม่ใช่ มันผิดปกติ คาดว่าเป็นคนที่มีเรื่องกับตน เพราะทั้งคู่ใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบ ซึ่งตนไม่ได้ออกจากบ้านไปแต่แอบถ่ายคลิปไว้ โดยคู่กรณีตะโกนเรียกชื่อพ่อตนแบะเขย่าประตูรั้ว ก่อนเดินจากไป
ต้นเหตุของเรื่องนี้เกิดจากการมองหน้ากัน ก่อนหน้านี้ตนไม่เคยมีปัญหากับคนกลุ่มนี้เลย วันนั้นหลังจากเกิดเรื่อง เขาได้มายกมือไหว้พ่อตนขอให้ไม่เอาเรื่อง พ่อตนก็สงสารขอให้มันจบไป จนคืน 29 มีคนมาหาที่บ้านอีก ตนกังวลและเป็นห่วงพ่อตน รอบนี้ใส่หมวกกันน็อกมาแบบเต็มใบ มาตะโกนเรียก ตนคาดว่าน่าจะมาเก็บตนและคิดว่ามีอาวุธมาแน่นอน
ต่อมา ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านของ นายเกมส์ กล่าวว่า วันที่ 11 มีเพื่อนมาหาตนที่บ้าน ส่วนที่ตนมีเรื่องกับคู่กรณี เพราะเขาเคยมาขโมยของที่บ้านนานแล้วเลยฝั่งใจ ส่วนเพื่อนตนได้มีปัญหากับคู่กรณี และได้เข้าไปในบ้านเขา ตนเห็นจึงได้วิ่งกลับมาเอาอาวุธที่บ้านเพื่อไปช่วยเพื่อน ตอนนั้นตนจำอะไรไม่ได้ จำได้แค่ถูกต่อยที่ตา และเหมือนถูกของมีคมแทงที่ตาจนได้รับบาดเจ็บ ซึ่งหมอบอกกับตนว่ามีสิทธิ์ที่ตาจะมองไม่เห็น เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาและยังไม่ได้ไปไหน
จนเรื่องเมื่อคืนว่ามีคนไปก่อเหตุที่หน้าบ้านเขา ตนก็ไม่รู้เรื่อง เพราะหลังเกิดเหตุวันที่ 11 ทึ่ผ่านมา ตนได้ไปโรงพักเพื่อขอโทษคู่กรณีแล้ว โดยที่ตนไม่ได้แจ้งความอะไร แม้จะถูกแทงจนตาเกือบบอดมาก็ตาม เพราะต้องการให้เรื่องมันจบกันไป แต่สุดท้ายเพื่อนตนกลับไปก่อเหตุเขย่าประตูรั้วหน้าบ้านเขาอีก โดยที่ตนไม่รู้เรื่องด้วย ทำให้ตนถูกอีกฝ่ายแจ้งความข้อหาบุกรุกแทน