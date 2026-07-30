นรข.หนองคาย สกัดแก๊งค้ายาข้ามชาติ ยึดไอซ์ 300 กก. มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท จับผู้ต้องหาได้ 1 ราย ขณะขนผ่านหนองคาย เร่งสาวถึงผู้ร่วมขบวนการ
วันที่ 30 ก.ค. 2569 พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ช่วงเย็นที่ผ่านมา หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย (นรข.เขตหนองคาย) บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ปฏิบัติการสกัดกั้นขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด บริเวณ ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย ซึ่งอยู่ห่างจากแม่น้ำโขงประมาณ 3 กิโลเมตร
ผลการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 1 ราย พร้อมตรวจยึดรถยนต์ 1 คัน และยาไอซ์ น้ำหนักประมาณ 300 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และเร่งขยายผลไปยังเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการที่เกี่ยวข้อง
พล.ร.ต.ปารัช กล่าวว่า ความสำเร็จของการจับกุมครั้งนี้เป็นผลจากการบูรณาการด้านการข่าวระหว่าง นรข. และหน่วยงานด้านความมั่นคง ที่ร่วมกันเฝ้าระวังและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนแม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่อง จนสามารถตัดวงจรการค้ายาเสพติดข้ามชาติ และป้องกันไม่ให้ยาไอซ์มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท หลุดรอดเข้าสู่สังคมไทยได้
ทั้งนี้ กองทัพเรือยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเข้มข้น โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างต่อเนื่อง