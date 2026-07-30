นรข.หนองคาย สกัดแก๊งค้ายาข้ามชาติ ยึดไอซ์ 300 กก. มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท จับผู้ต้องหาได้ 1 ราย ขณะขนผ่านหนองคาย เร่งสาวถึงผู้ร่วมขบวนการ

วันที่ 30 ก.ค. 2569 พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ช่วงเย็นที่ผ่านมา หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย (นรข.เขตหนองคาย) บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ปฏิบัติการสกัดกั้นขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด บริเวณ ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย ซึ่งอยู่ห่างจากแม่น้ำโขงประมาณ 3 กิโลเมตร

ผลการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 1 ราย พร้อมตรวจยึดรถยนต์ 1 คัน และยาไอซ์ น้ำหนักประมาณ 300 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และเร่งขยายผลไปยังเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการที่เกี่ยวข้อง

พล.ร.ต.ปารัช กล่าวว่า ความสำเร็จของการจับกุมครั้งนี้เป็นผลจากการบูรณาการด้านการข่าวระหว่าง นรข. และหน่วยงานด้านความมั่นคง ที่ร่วมกันเฝ้าระวังและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนแม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่อง จนสามารถตัดวงจรการค้ายาเสพติดข้ามชาติ และป้องกันไม่ให้ยาไอซ์มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท หลุดรอดเข้าสู่สังคมไทยได้

ทั้งนี้ กองทัพเรือยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเข้มข้น โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ผบ.ตร. เซ็นคำสั่งห้ามสั่ง-นำเข้า หนังสือที่ 'ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์' เป็นบรรณาธิการ
2

บุก 3 บริษัทไร้ใบอนุญาต อายัดเครื่องจักร–ขยายผล ต้นตอขยะอิเล็กทรอนิกส์
3

'ก้อง ห้วยไร่' ขอเลิกเป็นสะพานบุญ รู้สึกผิด เอาเงินแฟนเพลงไปมอบให้คนที่ไม่ได้ทำจริง
4

หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569
5

เพื่อนร่วมทีม อันดอร์รา ออกโรงปกป้อง โอโวโน ไม่มีเจตนาทำร้าย เด มิเกล
6

ยามาฮ่า มอบ PG-1 จำนวน 8 คัน สนับสนุนภารกิจกรมป่าไม้ พื้นที่จ.กำแพงเพชร
7

สัปดาห์เดือด! JAS–MONOMAX ชวนเชียร์ Premier League Watch Party 7-8 พ.ย. นี้
8

ซุ่มยิงเสียชีวิต ทหารพราน ขณะลาพักกลับบ้าน เจ้าหน้าที่เร่งล่าคนร้ายมาดำเนินคดี
9

ท่องเที่ยวพัทยา เหนื่อย ตั๋วเครื่องบินราคาพุ่ง 30-40% เจอเวียดนามแย่งตลาด
10

'เบลล่า' เข้าพบ ปอศ.ให้ข้อมูลปมบริจาคเงิน 1 ล้านบาท ให้มูลนิธิองค์กรทำดี