ป.ป.ช.ยโสธร บุกตรวจซ้ำโครงการถนน 44 ล้าน หลังงานล่าช้า ล่าสุดโดนปรับไปแล้ว 3.5 ล้าน ปัจจุบันผลงานคืบหน้าไปร้อยละ 90
30 ก.ค. 69 – นายประกอบ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ยโสธร พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 23 (ตอนบ้านย่อ-บ้านสวน) ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว งบประมาณ 44,223,000 บาท ซึ่งดำเนินงานโดย แขวงทางหลวงยโสธร
โดยโครงการนี้เคยถูก ป.ป.ช.ยโสธร ลงพื้นที่เตือนเรื่องความล่าช้ามาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ผลการดำเนินงานก็ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามกำหนดสัญญา 180 วัน (สิ้นสุดวันที่ 1 มิ.ย.)
น.ส.โสภาพร ละอองสม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร ชี้แจงว่า คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาขยายสัญญาให้ผู้รับจ้างออกไปอีก 2 สัปดาห์ (ถึงวันที่ 14 มิ.ย.) โดยผู้รับจ้างยกเหตุผลเรื่องสภาวะสงครามตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งทางแขวงยืนยันว่าได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ระเบียบกฎหมายแล้ว
แม้จะได้รับการขยายเวลา แต่จนถึงปัจจุบันผลงานยังคืบหน้าไปร้อยละ 90 (เหลืองานเกาะกลางถนน งานขยายผิวจราจร และไฟส่องสว่าง)
ส่งผลให้แขวงทางหลวงยโสธร ต้องเดินหน้าบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย เริ่มคิดค่าปรับตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. ในอัตราวันละ 110,558 บาท ปัจจุบันมียอดค่าปรับสะสมสูงถึงประมาณ 3.5 ล้านบาทแล้ว
ป.ป.ช.ยโสธร ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เมื่อโครงการเข้าสู่สภาวะ “ถูกปรับรายวัน” ด้วยจำนวนเงินหลักแสน ความเสี่ยงที่ตามมาคือผู้รับจ้างมักจะเร่งรัดงานอย่างรีบร้อนเพื่อหยุดค่าปรับ ซึ่งอาจนำไปสู่การละเว้นขั้นตอนทางวิศวกรรมหรือใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน (ลดสเปก)
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สูงสุดของรัฐ ป.ป.ช. ได้กำชับให้แขวงทางหลวงยโสธร ดำเนินการดังนี้ คุมเข้มคุณภาพงาน คณะกรรมการตรวจรับฯ และผู้ควบคุมงาน ต้องตรวจสอบความหนา ความแน่น และมาตรฐานของวัสดุในเนื้องานอีก 10% ที่เหลืออย่างละเอียด ห้ามประนีประนอมรับงานที่ไม่ได้มาตรฐานเด็ดขาด