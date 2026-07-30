ชาวบ้านวุ้งกะสัง เศร้า ฮลุน โซโล่ เสียชีวิต หลังอัพคลิปสุดท้ายที่มาในหมู่บ้าน เผยน้องอัธยาศัยดี ทุกคนรักน้องเหมือนครอบครัว
กรณีการหายไปกว่า 2 สัปดาห์ของยูทูบเบอร์ชื่อดัง “ฮลุน โซโล่“ หลังเดินทางไปถ่ายคอนเทนต์ที่ประเทศจอร์เจีย ซึ่งทุกคนช่วยกันตามหากันอย่างต่อเนื่องทั้งคนไทยที่อยู่ในประเทศจอร์เจียและโซเชียลที่ประกาศตามหา
ต่อมาพบว่าได้เสียชีวิตลงที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ทำให้ผู้ที่เป็น FC และคนไทยต่าง สงสัยการเสียชีวิตว่าเกิดเกิดจากสาเหตุใดกันแน่ จนเป็นข่าวดังอยู่ในขณะนี้
ซึ่งคลิปล่าสุดที่ได้ลงใน YouTube ได้มาถ่ายทำคอนเทนต์ที่ หมู่บ้านวุ้งกะสัง ม.10 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2569 พร้อมกับได้ลงคลิปดังกล่าวเมื่อสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้มีคนเข้าไปดูมียอดวิวกว่า 3 ล้านวิว
โดยเนื้อหาของคลิปได้พูดถึงเรื่องหมู่บ้านที่ห่างออกไปในชนบทที่ไม่มีแม้แต่ไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตใช้ ได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นและสถานที่ท่องเที่ยวว่าเป็นอย่างไร จากที่ไม่มีคนรู้จักหมู่บ้านนี้กลับมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปอย่างไม่ขาดสายหลังจากที่เผยแพร่คลิปไปแล้ว
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 30 ก.ค.2569 ผู้สื่อข่าว จ.กำแพงเพชร เดินทางไปที่หมู่บ้านดังกล่าว ห่างจากตัวเมืองประมาณ 60 กิโลเมตร เพื่อตามรอยคอนเทนต์ของ “ฮลุน โซโล่” โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงเพื่อไปถึงหมู่บ้าน ซึ่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือจะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกตั้งแต่บริเวณทางเข้าด่านอุทยานคลองวังเจ้า
ซึ่งพบว่าเส้นทางสะดวกสบายกว่าเดิมเป็นถนนคอนกรีตสลับกับดินแข็ง โดยพบว่าในหมู่บ้านมีประชากร 115 ครัวเรือน จำนวน 360 คน ซึ่งก็ใช้การสื่อสารผ่านวิทยุ กระแสไฟก็ใช้จากโซลาร์เซลล์ ส่วนการใช้อินเตอร์เน็ตของคนในหมู่บ้าน จะเป็นการซื้อเป็นรายชั่วโมงคือ 1 ชั่วโมง 10 บาท 3 ชั่วโมง 25 บาท และรายวัน 39 บาท ทุกคนในหมู่บ้านหากเดินทางไปเข้าไร่ก็จะมีการพกมีดคนหนึ่งเล่มเพื่อใช้ป้องกันตัวและใช้ตัดหน่อไม้
ซึ่งทุกคนรู้จัก ”ฮลุน” เป็นอย่างดี เพราะเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังที่คนติดตามจำนวนมาก ซึ่งต่างก็ติดตามข่าวสารตั้งแต่ตอนหายตัวไปจนพบว่าเสียชีวิต ซึ่งก็ทำให้ทุกคนรู้สึกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากตอนที่เดินทางมาถ่ายคอนเทนต์ในหมู่บ้านทำให้ทุกคนรักในตัวของ ”ฮลุน“ เพราะมีอัธยาศัยดี
นายอนุสรณ์ ประเสริฐศิลป์ อายุ 42 ปี (ร้านค้าชำที่ฮลุนไปชื้อของและถ่ายคลิป) เล่าว่า “ รู้สึกเสียใจกับข่าวร้ายที่ได้ยินว่าเสียชีวิตแล้ว ซึ่งตอนมาถ่ายคลิปที่หมู่บ้านก็มาคนเดียว ซึ่งการมาของฮลุนครั้งนี้ทำให้ทุกคนในหมู่บ้านพูดคำเดียวว่ารักเขามาก โดยหลังจากคลิปที่มาถ่ายถูกเผยแพร่ทำให้หมู่บ้านเป็นที่รู้จักและมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจำนวนมาก
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งน้ำร้อน (วุ้งกะสัง) โดยพบกับ น.ส.พรพรรณ แสงทองศรี อายุ 31 ปี (ครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็ก) เล่าว่า ฮลุนมาถ่ายคลิปให้กับ บริษัท GULF ซึ่งเป็นจุดที่มามอบแผงโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ประโยชน์ในเรื่องของไฟฟ้า ซึ่งเด็กๆ กลุ่มวัยรุ่นก็จะรู้จักฮลุนกันเพราะเล่นโซเชียล และยิ่งดีใจไปมากกว่านั้นคือเดินทางมามอบสิ่งของและร่วมกิจกรรมของคนในหมู่บ้าน
พอรู้ว่าเสียชีวิตก็รู้สึกตกใจและเสียใจมากไม่คิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เข้ามาถ่ายคลิปในหมู่บ้าน โดยที่ผ่านมาได้ติดตามข่าวตอนหายตัวไปจนเสียชีวิต โดยเด็กๆที่นี้รู้สึกเสียใจมาก แทบไม่เชื่อเลยว่าจะเกิดขึ้นจริง
โดยจากช่วงเวลาสั้นๆที่ได้สัมผัสฮลุน ก็รู้สึกผูกพันและรักเขามาก เจอใครก็ทักทายมีอัธยาศัยที่ดีเป็นยูทูบเบอร์ที่นิสัยดี หลังจากมาถ่ายคลิปและถูกเผยแพร่ก็ทำให้หมู่บ้านเป็นที่รู้จักมากขึ้น คนกำแพงเพชรบางคนยังไม่รู้เลยว่าหมู่บ้านแบบนี้มีอยู่จริง ซึ่งก็อยากให้หลายคนที่ไม่เคยมาลองมาดูรับรองจะติดใจ
ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บ้านของ ”สมาชิก อบต.ม.10“ ที่ไปรับ “ฮลุน” เข้ามาเที่ยวและถ่ายคลิป โดยพบกับ “น.ส.เลียน ระเรียบ อายุ 63 ปี (แม่ยาย ส.อบต.) เล่าว่า ” เมื่อ 2 เดือนก่อน ลูกเขยของตนได้พา ฮลุน ไปเที่ยวในหมู่บ้านตามจุดต่างๆเพื่อถ่ายคลิป ซึ่งได้นั่งกินอาหารเย็นและทำกับข้าวให้กินด้วยยอมรับว่าเป็นเด็กที่นิสัยดีมากพูดเพราะ หลังจากทราบข่าวก็ใจหายและเสียใจมาก แม้มาแค่ 1 วัน 1 คืน ทำให้คนในหมู่บ้านและตนเองรักเหมือนลูกหลาน
หลังจากคลิปที่ถ่ายเผยแพร่ก็ทำให้หมู่บ้านของตนเป็นที่รู้จักมากขึ้น ไม่คิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้มาที่หมู่บ้านนี้ยังพูดคุยก่อนกลับเลยว่าขอให้กลับมาเที่ยวอีกมากินอาหารอีก ซึ่งคลิปที่ถ่ายเป็นวิถีชีวิตที่เป็นเรื่องจริงไม่ได้ถูกแต่งเนื้อหาขึ้นมาแต่อย่างใด
นายชาวะพอ ไทรงาม อายุ 45 ปี อบต.ม.10 ต.โป่งน้ำรัอน (สมาชิก อบต.หมู่ 10 ต.โป่งน้ำร้อน) เล่าให้ฟังว่า “ หลังจากที่ “ฮลุน” ติดต่อเข้ามาให้ตนไปรับเพื่อมาถ่ายคลิปคอนเทนต์ในหมู่บ้าน ตนก็ไม่รู้จักว่าคือใคร ซึ่งตลอดเส้นทางจนถึงหมู่บ้านทุกคนรู้จักกันหมด ต่างรู้สึกดีใจกันอย่างมาก
แม้เพียงช่วงเวลาเพียงหนึ่งวันทำให้ตนเห็นว่าน้องเป็นคนดีใจเมตตาอัธยาศัยดีและทุกคนก็รัก ตอนสังเกตว่าในกระเป๋าสัมภาระที่น้องนำมาก็ไม่เห็นมียารักษาโรคประจำตัวแต่อย่างใดมีเพียงแต่อุปกรณ์ในการถ่ายคลิปเท่านั้น หลังจากที่พาถ่ายคลิปตลอดทั้งวันเสร็จก็มานั่งกินข้าวพูดคุยกันในช่วงค่ำ โดย“ฮลุน” ได้เล่าประสบการณ์ของตนเองให้ฟังว่าไปที่ไหนมาบ้างและทั้งหมดก็วางแผนไปเพียงคนเดียว ก่อนที่จะไปถ่ายคลิปในประเทศใดก็แล้วแต่ตนต้องดูให้แน่ชัดว่าปลอดภัยจริงถึงจะตัดสินใจไป
โดยตนเองได้ ดูแลน้องจนจบภารกิจในทุกเรื่องจนส่งกลับ หลังจากลงคลิปแล้วก็มีคนรู้จักหมู่บ้านตนเองมากขึ้นและสถานที่ที่น่าสนใจคือถ้ำน้ำลอด โดยก่อนกลับได้สัญญาว่าจะเดินทางมาเที่ยวที่หมู่บ้านนี้อีกและยังพูดอีกว่าจากนี้ก็จะเดินทางไปต่างประเทศต่อ ตนเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของน้องครั้งนี้ด้วย