เจ้าหน้าที่ยังเดินหน้าค้นหาสองพี่น้องชาวรัสเซีย สูญหายในพื้นที่เมืองพัทยาอย่างต่อเนื่อง กู้ภัย-ฝ่ายปกครองตรวจสอบทุกเบาะแส เข้าตรวจสอบกลุ่มควันลอยกลางป่า
วันที่ 31 ก.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการติดตามค้นหา 2 พี่น้องชาวรัสเซีย ซึ่งขณะนี้ยังไม่รู้ชะตาเจ้าหน้าที่ยังคงปูพรมค้นหาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทีมกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง เข้าตรวจค้นพื้นที่ป่ารกทึบกว่า 100 ไร่ในพื้นที่ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบกลุ่มควันลอยขึ้นจากกลางป่าเกรงว่าอาจเกี่ยวข้องกับคดีการสูญหายของ 2 พี่น้องชาวรัสเซีย
นายสุทธิพงศ์ บุญมาฉาย หัวหน้าทีมกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา เปิดเผยว่า หลังได้รับแจ้งเบาะแส เจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าตรวจสอบทันที พร้อมนำโดรนที่ติดตั้งระบบตรวจจับความร้อนขึ้นบินสำรวจจากมุมสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาและตรวจสอบความผิดปกติในพื้นที่ป่าที่มีความหนาแน่นและเข้าถึงได้ยาก
ผลการตรวจสอบพบว่า กลุ่มควันที่ได้รับแจ้งเกิดจากกองไฟที่ชาวบ้านซึ่งออกหาปลาได้จุดขึ้นเพื่อประกอบอาหาร ไม่พบสิ่งผิดปกติหรือหลักฐานที่เชื่อมโยงกับคดี เจึงยุติการค้นหาในจุดนี้แล้วกลับไปประจำศูนย์อำนวยการ
“แม้เบาะแสล่าสุดจะไม่เกี่ยวข้องกับคดี แต่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าตรวจสอบทุกข้อมูลที่ได้รับจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือจากผู้ที่พบเห็นสิ่งผิดปกติหรือมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวน ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อเร่งติดตามตัวผู้สูญหายและคลี่คลายคดีโดยเร็วที่สุด”
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