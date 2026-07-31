ยาย 76 หอบตะกร้าหมาก พร้อมกระเป๋าและสมุดบัญชี 3 เล่ม เดินทางจากบ้านไกลกว่า 20 กม. หวังมาเบิกเงินไปใช้จ่าย แต่เงินในบัญชีเหลือไม่กี่สิบบาท แถมสมุดบัญชีถูกปิดไปแล้ว พลเมืองดีสุดสงสารแจ้งตำรวจช่วยประคองขึ้นรถพากลับไปส่งถึงบ้าน วอนลูก หลาน ญาติ หากมีขอช่วยดูแลใกล้ชิด
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 31 ก.ค.2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีขอให้ช่วยหญิงชราเดินทางมายังธนาคาร สาขาถนนเทพา อำเภอเมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ เพื่อขอเบิกเงิน แต่ปรากฏว่าไม่พบยอดเงินในบัญชีตามที่เจ้าตัวเข้าใจ ทำให้เกิดความกังวลว่าหญิงชราอาจกำลังประสบปัญหาด้านการเงิน หรืออาจมีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องกับบัญชีจึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ
จากนั้น ร.ต.ท.บุญเลื่อน ผลเลขา รองสวป.สภ.เมืองศรีสะเกษ จึงรีบเดินทางไปตรวจสอบพบหญิงชรานั่งอยู่บริเวณข้างตู้กดบัตรคิวท่าทางอิดโรย โดยมีตะกร้าหมาก กระเป๋าส่วนตัว และเอกสารสำคัญที่ห่อด้วยผ้าอย่างเรียบร้อยติดตัวมาด้วย ทราบชื่อคือ ยายทองม้วน อายุ 76 ปี บ้านอยู่ ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ตรวจสอบสิ่งของที่ยายทองม้วนพกติดตัวมา พบสมุดบัญชีธนาคาร 3 เล่ม ข้อมูลในสมุดบัญชีปรากฏว่ามีรายการเคลื่อนไหวในช่วงปี 2566 แต่ยอดเงินปัจจุบันมีเพียงไม่กี่สิบบาท ซึ่งเป็นยอดจากดอกเบี้ยธนาคารเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีบัตรประจำตัวสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งปรากฏยอดเงินล่าสุดเมื่อปี 2565 จำนวน 3,472 บาท
ยายทองม้วน เล่าให้ฟังด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายว่า วันนี้ตั้งใจเดินทางมายังธนาคารเพื่อมาเบิกเงินนำไปใช้จ่าย แต่เมื่อมาถึงกลับไม่พบเงินในบัญชี ก่อนหน้านี้เคยได้รับข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านว่า มีคนมาเบิกเงินในบัญชีของยายไปหมดแล้ว ทำให้ยายไม่เข้าใจว่าเงินที่เคยมีอยู่ในบัญชีหายไปไหน หลังจากเจ้าหน้าที่ธนาคารตรวจสอบข้อมูลแล้วได้แจ้งกับยายว่า ไม่พบยอดเงินตามที่ยายเข้าใจ และสมุดบัญชีบางเล่มได้ถูกปิดบัญชีไปแล้ว
นางจุฑาทิพย์ อายุ 47 ปีพลเมืองดี เปิดเผยว่า เห็นยายทองม้วนมานั่งรอเพื่อขอเบิกเงิน จนกระทั่งหัวหน้าสาขาธนาคารมาตรวจสอบและแจ้งว่า ไม่พบยอดเงินในบัญชี และสมุดบัญชีบางเล่มได้ปิดไปแล้ว ยายจึงบอกว่าจะเดินทางกลับบ้าน แต่เมื่อสอบถามก็พบว่ายายไม่มีญาติพี่น้องมารับ และไม่มีเงินสำหรับเดินทางกลับบ้าน ทำให้รู้สึกเป็นห่วงอย่างมาก เกรงว่ายายจะเดินทางกลับเองแล้วเกิดอันตรายระหว่างทาง จึงเดินเข้าไปพูดคุยและโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาช่วยเหลือ
ด้าน ร.ต.ท.บุญเลื่อน ระบุ รู้จักยายทองม้วนมานานหลายปีแล้วจะเดินทางเข้ามาที่ธนาคารเป็นประจำ บางครั้งก็ไปที่สถานีตำรวจ หรือไปยังธนาคารและหน่วยงานต่างๆ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับเงินในบัญชีและยอดเงินที่ยายเข้าใจว่าหายไป ยายต้องเดินทางจากบ้านมา ประมาณ 20 กม.ตระเวนไปตามธนาคารและหน่วยงานต่างๆ เพื่อสอบถามเรื่องเงินและบัญชี ภาพเห็นเป็นเรื่องที่น่าสงสารอย่างมาก จากการพูดคุยบางครั้งเหมือนยายจะจดจำเหตุการณ์ต่างๆ ได้เพียงบางช่วง ทำให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับเรื่องเงินและบัญชีของตนเอง เจ้าหน้าที่พยายามสอบถามรายละเอียด ยายก็สามารถบอกข้อมูลได้เท่าที่จำได้ เจ้าหน้าที่จึงทำได้เพียงให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น และพยายามดูแลความปลอดภัยของยายก่อนเป็นอันดับแรก
” หากยายมีญาติ พี่น้อง หรือลูกหลาน ก็อยากให้เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากยายมีอายุมากแล้วและต้องเดินทางจากบ้านเข้ามาในตัวเมืองเพียงลำพังเป็นระยะทางหลายสิบกิโลเมตร การเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ เพื่อติดตามเรื่องเงินหรือเอกสารด้วยตัวเอง อาจทำให้เกิดความเสี่ยงและอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ หลังจากพูดคุยและประเมินสถานการณ์เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองศรีสะเกษ จึงนำรถยนต์สายตรวจมารับยายทองม้วน พร้อมช่วยประคองขึ้นรถ ก่อนพากลับไปส่งถึงบ้านอย่างปลอดภัย “