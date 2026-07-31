ผงะ ศพหนุ่มปริศนาถูกเชือกรัดคอเสียชีวิต ภายในคลองสาธารณะ ตร.เร่งตรวจสอบ พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเพื่อยืนยันตัวตน
เมื่อเวลา 12.30 น.วันที่ 31 ก.ค.2569 ร.ต.อ.ศรสุพรรณ อดทนศรีอนันต์ สว.สอบสวน สภ.บางละมุง รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยา พบศพลอยน้ำ ภายในคลองสาธารณะ ซอยชัยพรวิถี1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังรับแจ้งจึงประสาน หน่วยพิสูจน์หลักฐานจังหวัดชลบุรี ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุพบศพชายไทย นอนคว่ำหน้า ลอยมาติดบริเวณริมตลิ่ง สภาพศพ สวมกางเกงขาสั้นสีดำ สวมเสื้อคลุมแขนยาว ทีมการ์ดพัทยา (Guard Pattaya) และมีเชือกผูกอยู่บริเวณรอบลำคอ เริ่มมีอาการบวมอืด คาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า 2 วัน จากการตรวจค้นไม่พบทรัพย์สิน หรือเอกสารระบุตัวตน
สอบถามพยานที่พบศพ เล่าว่า ขณะที่ตนเองกำลังทำงานอยู่นั้น ได้ยินเสียงชาวบ้านร้องเรียกให้ช่วยคนลอยมาตามน้ำ ตนจึงรีบวิ่งตามเป็นระยะทางกว่า 2-300 เมตร แล้วกระโดดลงไปจับเชือก ก่อนพบว่าเป็นศพผู้เสียชีวิตในเวลาต่อมา
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ไดัถ่ายรูปและลงบันทึกไว้เป็นฐาน ส่วนศพจะต้องส่งไปชันศูตรถึงสาเหตุการเสียชึวิตที่แท้จริง และพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล เพื่อยันยืนว่าผู้เสียชีวิตเป็นใคร
อย่างไรก็ตาม หากประชาชน ชาวบ้าน มีญาติที่หายตัวไป หรือรู้จักผู้เสียชีวิต ให้แจ้งเบาะแสได้ที่ สภ.บางละมุง ต่อไป