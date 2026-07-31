เพลิงไหม้รถกระบะบนถนน M 6 คนขับไหวพริบดี พบเครื่องยนต์ผิดปกติ รีบวิ่งลงจากรถหนีรอดหวุดหวิด
เมื่อเวลา 13.40 น.วันที่ 31 ก.ค.2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 178+800 บนถนนมอเตอร์เวย์ M 6 บางปะอิน-นครราชสีมา จึงวิทยุสื่อสารประสานขอสนับสนุนรถดับเพลิงของเทศบาลตำบล (ทต.) ขามทะเลสอ ให้รีบไประงับเหตุ
พบที่เกิดเหตุอยู่ตอนที่ 39 ช่วงขาเข้าเมืองนครราชสีมา พื้นที่รอยต่อ ต.โป่งแดง-ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ พบเปลวเพลิงกำลังลุกไหม้ บริเวณหน้ารถกระบะ เชฟโรเล็ต สีเทา เลขทะเบียน ผย 9980 นครราชสีมา เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง และกรมทางหลวง รวมทั้งหน่วยกู้ภัย ได้ปิดกั้นเส้นทางจราจร เพื่อป้องกันอันตราย และอำนวยความสะดวก ให้เจ้าหน้าดับเพลิงฉีดน้ำใช้เวลาประมาณ 10 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัด
จากการสอบสวน นายเจษฎา อายุ 51 ปี ผู้ขับขี่รถยนต์ ระบุว่า ได้ขับรถซึ่งใช้เชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลออกมาจากเขาใหญ่ อ.ปากช่อง มุ่งหน้าไปทำธุระในตัวเมืองนครราชสีมา เพียงลำพัง ขณะรถแล่นโดยใช้ความเร็วตามปกติ สังเกตไฟโชว์รูปแบตเตอรี่ และเครื่องยนต์สะดุด จึงได้ประคองรถเข้าไหล่ทาง หลังจากนั้นมีกลุ่มควันจากฝากระโปรง จึงรีบลงจากรถ ไม่กี่อึดใจเปลวเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็ว เบื้องต้นคาดสาเหตุเกิดจากไดชาร์จแบตเตอรี่ขัดข้อง ทำให้กระแสลัดวงจร