พระครูวัดดัง! ยืนยัน โตโน่ ขอบวชหลังปีใหม่ 7 วัน ทำตามความตั้งใจไว้ หลังจบภารกิจ One Man And The River หนึ่งคนว่ายหลายคนให้

หลังจาก โตโน่ ภาคิน ดาราหนุ่ม ว่ายน้ำข้ามโขงจากลานพญาศรีสัตตนาคราช ผ่านวัดกลาง ศาลาแสงสิงแก้ว และว่ายข้ามไปยังพระธาตุศรีโคตรบอง สปป.ลาว ก่อนว่ายน้ำกลับประเทศไทย ระยะทางไป-กลับประมาณ 15 กิโลเมตร ตามโครงการ One Man And The River หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ เมื่อวันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลนครพนม และโรงพยาบาลคำม่วน สปป.ลาว

โดยยอดเงินบริจาคผ่านบัญชีเกือบทะลุ 70 ล้านบาท ซึ่งโตโน่ ระบุว่า “เพื่อตอบแทนน้ำใจของทุกคน รวมถึงองค์พญาศรีสัตตนคราช และพญานาคทุกองค์ ด้วยการบวชให้นะครับ ได้ปรึกษากับพระครูแล้ว ตั้งใจว่าจะบวชที่วัดพระธาตุพนม” ตามความเชื่อ ตามหน้าที่ ตามประเพณี ของผู้ชายไทยอย่างผม ด้วยความเต็มใจของตัวกระผมเอง เป็นการตอบแทนนะครับ ถ้าเป็นไปได้ก็จะไปฝั่งลาวด้วย

ความคืบหน้าเรื่องนี้ วันที่ 27 ต.ค.65 พระครูพนมปรีชากร หรือพระครูไก่ เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม เปิดเผยว่า เรื่องที่โตโน่จะบวชเป็นเรื่องจริง ซึ่งโตโน่ขอคำปรึกษาจากอาตมา และพระครูสุตเจติยานุรักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม แต่ฝ่ายโตโน่ขอดูฤกษ์ยามและวันเวลาที่เหมาะสมก่อน เท่าที่ทราบโตโน่ยังไม่ทันคอมเฟิร์ม ซึ่งโตโน ได้พูดคุยเรื่องนี้ในเบื้องต้น ก่อนวันที่จะว่ายน้ำข้ามโขง 1-2 วันแล้ว

ด้านพระครูสุตเจติยานุรักษ์ เจ้าคณะตำบลธาตุพนม เขต 1 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม เผยว่า อาตมาเพิ่งวางสายโทรศัพท์พูดคุยกับโตโน่ เมื่อเวลา 15.00 น.วันนี้ จากการพูดคุยในเบื้องต้นโตโน่ บอกว่าเพื่อนเห็นตนเองอยากจะบวช ก็อยากจะขอบวชด้วย แต่หลังเทศกาลปีใหม่ โตโน่จึงจะถามเพื่อนๆ อีกครั้งเพื่อความชัดเจน

“อาตมาจึงบอกกับโตโน่ไปว่าถ้าจะบวชหลังปีใหม่ ก็อย่าให้ใกล้ชิดกับงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 ม.ค.65 ถึงวันที่ 6 ก.พ.65 โตโน่บอกกลับมาว่าไม่ๆ ครับ ผมจะบวชหลังปีใหม่นี้แหละครับ โดยจะขอบวชมีกำหนด 7 วัน”

พระครูสุตเจติยานุรักษ์ กล่าวว่า หลังจากที่โตโน่ ว่ายน้ำข้ามโขงเสร็จในเวลา 18.55 น. วันที่ 22 ต.ค.65 จึงโทรศัพท์มาขอบคุณอาตมา เพราะอาตมาเป็นผู้สวดปลอกแขนสัญลักษณ์ธงชาติไทย-ลาว ที่โตโน่มาบวงสรวงพระธาตุพนมก่อนวันว่ายน้ำ 1 วัน หลังวันว่ายน้ำเสร็จเว้นไปอีก 1 วัน โตโน่ก็โทรศัพท์มาปรึกษาอีกว่า “ผมจะขอบวชที่วัดพระธาตุพนม 7 วันได้หรือไม่” อาตมาจึงบอกว่าไม่มีปัญหา และจะเป็นพระพี่เลี้ยงคู่สวดให้ อาตมาจึงบอกกับโตโน่กลับไปว่าถ้ามีเพื่อนจะบวชด้วย ให้หาเวลามาพบและกราบท่านพ่อพระเทพวรมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม ซึ่งท่านจะเป็นพระอุปัชฌาย์ให้

พระครูสุตเจติยานุรักษ์ กล่าวต่อว่า สาเหตุที่โตโน่โทรศัพท์ปรึกษาอาตมานั้น ก่อนที่โตโน่จะมาบวงสรวงพระธาตุพนม และว่ายน้ำข้ามโขง ก่อนหน้านี้โตโน่เคยมาไหว้องค์พระธาตุพนม อาตมาจึงให้นามบัตรไว้ตั้งแต่นั้น โตโน่จึงโทรมาปรึกษาในเรื่องที่จะขอบวชแน่นอนหลังปีใหม่

ถ้าโตโน่ไปดูฤกษ์ดูยามทราบวันที่จะบวชแล้ว อาตมาก็จะนัดมาที่วัดพระธาตุพนมเพื่อมาซ้อมนาค 2-3 วันก่อนบวชจะได้คล่อง แต่ยังไม่ได้นัดกับอาตมา ถ้าโตโน่โทรมาคอมเฟิร์มว่าพร้อมแล้วนะพระครู จะบวชเท่านั้นเท่านี้คน อาตมาก็จะนัดวันเวลา ส่วนฤกษ์วันและเวลาที่จะบวชยังไม่ได้คุยกันถึงเรื่องนี้ ทั้งนี้ โต่โน่ยืนยันว่าจะบวชหลังปีใหม่แค่นั้นเอง