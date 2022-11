ฮือฮาแปดริ้วขบวนรถแห่อิงฟ้าร่ายรำงดงาม งานหลวงพ่อโสธรปีที่132 บวงสรวงไข่ไก่ 119,999 ฟอง อิงฟ้า แหล่ไพเราะจับใจ เผยที่มา3D-ขอความร่วมมือ 4NO

วันที่ 5 พ.ย. 65 วันนี้เป็นวันแรกของการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2565 เป็นปีที่ 132 เวลา 04.19 น. ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้าราชการศาล ทหาร ตำรวจ กลุ่มพลังมวลชน ร่วมกัน ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อจากนั้น ได้เดินทางไปบวงสรวง ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ต่อด้วยบวงสรวงปู่ท้าวมหาพรหม

จากนั้นจึงได้เดินทางมายังบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหาร เพื่อบวงสรวง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระบรมวงศ์เธอกรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ปักธูปบริวาร โปรยข้าวตอกดอกไม้

หลังจากนั้นประธานในพิธีได้เดินทางไปยังด้านหน้าองค์หลวงพ่อโสธร หลั่งน้ำเจิมถวายพวงมาลัย โปรยดอกไม้ เครื่องบวงสรวง ซึ่งปีนี้บวงสรวงด้วยไข่ไก่จำนวน 119,999 ฟอง

จากนั้น ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา ประธานในพิธี เดินทางไปบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ และกล่าวเปิดงาน โดยกล่าวว่า ฉะเชิงเทรา มี 3 D คือมีพ่อดี หมายถึงหลวงพ่อโสธร มีแม่ดี คือ แม่น้ำบางปะกง และมีครูดี คือ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ดังนั้นใครมาจังหวัดฉะเชิงเทราจะได้รับทั้ง 3 D และเนื่องจากช่วงระหว่างการจัดงานฯ คือ วันที่ 5 – 14 พ.ย. 65 เป็นช่วงคาบเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง จึงขอความร่วมมือให้ทุกคน No อาวุธ No ยาเสพติด No โฟม และ No แอลกอฮอล์

จากนั้นจึงปล่อยขบวนรถแห่ ซึ่งขบวนที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับชาวฉะเชิงเทรามากที่สุด คือ ขบวนรถแห่ธนาคารกรุงไทย โดย อิงฟ้า วราหะ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 และรองอันดับ 1 มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2022 สด ๆ ร้อน ๆ ได้ทำเซอร์ไพรส์ด้วยการแหล่เพลงนมัสการหลวงพ่อโสธร ได้อย่างไพเราะเพราะจับใจ

จากนั้นจึงเป็นขบวนรถแห่นิทรรศการประชาสัมพันธ์ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปค 2022 ของกรมประชาสัมพันธ์ และตามด้วยสถาบันการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา รวม 19 ขบวน

ทันทีที่ขบวนรถแห่องค์หลวงพ่อโสธรองค์จำลอง ไปตามเส้นทางที่กำหนดในบริเวณตัวเมืองฉะเชิงทรา ตลอด 2 ข้างทางจะมีหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งโต๊ะหมู่บูชา ตกแต่งอย่างสวยงาม ปีนี้ยังจัดให้มีการประกวดโต๊ะหมู่บูชาอีกด้วย โดยมีหน่วยงานต่างๆ ที่ส่งเข้าร่วมประกวดจำนวน 115 แห่ง ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว

งานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2565 เป็นปีที่ 132 จัดให้มีขึ้น 10 วัน 10 คืน และ 5 คืนแรก วัดโสธรวรารามวรวิหาร จะเปิดพระอุโบสถให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าไปกราบสักการะหลวงพ่อโสธรได้ถึงเวลาเที่ยงคืน