นครราชสีมา เริ่มแล้ว! งานเทศกาลตรุษจีน โชว์เชิดมังกร ยาว 55 เมตร ฉลองครบรอบ 555 ปี เมืองโคราช สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีดีงาม ชาวไทยเชื้อสายจีนให้คงอยู่ยั่งยืน

20 ม.ค.66 – ที่บริเวณศาลหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมนางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และพี่น้องประชาชนคนไทยเชื้อสายจีน ในจังหวัดนครราชสีมา

ร่วมชมการแสดงเชิดมังกร ขนาดความ ยาว 55 เมตร ในงานเทศกาลตรุษจีนโคราช จอมพลถนนหัวมังกร 108 ปี ถนนแห่งวัฒนธรรม ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2566 นี้ บริเวณถนนจอมพล หลังอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เขตเทศบาลนครนครราชสีมา

ภายในงาน นักท่องเที่ยว ที่มาร่วมงาน จะได้สัมผัสบรรยากาศกลิ่นอายวัฒนธรรมไทย-จีน ชม ชิม ช้อป อาหารระดับภัตตาคารของเมืองโคราช และร้านค้า ร้านอาหาร ภายในงานมากว่า 120 ร้าน

รวมทั้งชมการแสดงเชิดมังกร ความยาว 55 เมตร เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 555 ปี เมืองนครราชสีมา และการแสดงสิงโตดอกเหมย การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนร่วมสมัย พิธีไหว้สักการะเจ้าพ่อไฉ่ซิงเอี้ย พิธีสวดมนต์ ทำบุญสะเดาะเคราะห์ ไทย-จีน

การแสดงจากเยาวชนโรงเรียนโคราชวิทยา กิจกรรมการประกวดการแต่งกาย Mr. Chinese New Year 2023 กิจกรรมการประกวดการแต่งกาย Miss Chinese New Year 2023 การประกวดการแต่งกาย Kid Chinese New Year 2023 และการร้องเพลงจีน โดยองค์กรคนไทยเชื้อสายจีน

กิจกรรมหลากหลายดังกล่าว เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นหลังได้รับรู้รับทราบถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา