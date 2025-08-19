ปลาช่อนขาดตลาด ราคาสูงขึ้นจากเดิมโลละ 180 บาทดีดขึ้นเป็นโลละ 250 บาท เผยตั้งแต่ปิดด่าน ขำเข้าปลาจากเขมรไม่ได้ แม่ค้ายันไม่สั่งแล้วขายปลาไทยดีกว่า
เมื่อวันที่ 19 ส.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการซื้อขายปลาน้ำจืด ภายในตลาดศูนย์การค้า จ.กำแพงเพชร พบว่าทุกแผงไม่มีปลาช่อนขาย มีอยู่เพียงแผงเดียว ที่มีปลาช่อนขาย และมีเพียงตัวเดียว ส่วนที่มีอยู่เป็นปลาทับทิม ที่ปกติขายกิโลละ 100 กว่าบาท แต่ตอนนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นขายเหลือกิโลละ 90 บาทเท่านั้น นอกจากนั้นก็เป็นปลาทั่วไปอย่างเช่นปลานิล ปลากดคัง ปลาสวาย ปลาดุกและกบ
จากการสอบถาม แม่ค้าบอกว่าช่วงนี้ปลาช่อนหายไปจากตลาดมาหลายวันแล้ว แถมราคายังแพงมากด้วยจากเดิมกิโลละ 180 บาท แต่ตอนนี้ต้องขายถึงโลละ 250 บาท ถึงแม้ว่าราคาจะแพง แต่ก็ไม่มีของขาย บางแผงเหลืออยู่แค่ตัวเดียว จะมีอยู่บ้างก็เป็นปลาช่อนนา เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตก แต่เป็นปลาช่อนตัวขนาดไม่ใหญ่ น้ำหนัก 3-4 ตัวโล แต่คนก็ไม่นิยมซื้อ เพราะตัวเล็ก โดยเฉพาะร้านอาหารต้องการปลาช่อนตัวใหญ่
ส่วนกบที่ช่วงนี้ทาง อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เกษตรกรผู้เลี้ยงกบร้องว่า ราคาถูกมากเหลือโลละ 50-60 บาทเท่านั้น แต่ที่แผงขายกบในตลาดศูนย์กำแพงเพชรขายอยู่กิโลละ 120 บาท เพราะพ่อค้านำมาส่งแพง
ทางแม่ค้าขายปลา เปิดเผยถึงสาเหตุที่ปลาช่อนหายไปจากตลาดว่า ช่วงนี้ปลาช่อนขาดตลาดมาตั้งแต่ที่เกิดการสู้รบกันตามแนวชายแดน เพราะปลาช่อนที่ขายกันในตลาด เป็นปลาเขมร โดยทางฝั่งเขมรเลี้ยงปลาช่อน แล้วพ่อค้าคนกลางไปรับซื้อมาจากเขมรมาส่งขายต่อ เมื่อด่านปิดปลาช่อนเขมรก็เข้ามาไม่ได้ ของจึงขายราคาก็แพงด้วย และช่วงนี้พ่อค้าแม่ค้าในตลาด ต่างร่วมใจกันไม่สั่งปลาเขมรมาขายแล้ว ขายแต่ปลาของไทยดีกว่า