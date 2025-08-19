ป.ป.ช.บึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบ 2.52 ล้าน ของ อบต.นากั้ง หลังสร้างเสร็จไม่ถึง 2 เดือน ร้าวทั้งเส้น
วันที่ 19 ส.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา น.ส.นันท์นภัส สืบสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนายนราวิชญ์ มาตราช หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกับนายธีรวัฒน์ สนิทชน ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวังและรวบรวมข้อเท็จจริง
กรณีได้รับแจ้งจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (CDC) สำนักงาน ป.ป.ช. กรณีการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ.30-020 หมู่ที่ 6 บ้านนากั้งพัฒนา (สายหนองไทรตาย) กว้าง 4.50 เมตร ระยะทาง 1,125 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงดินถมเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)นากั้ง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 2,520,000 บาท ก่อสร้างเสร็จไม่ถึง 2 เดือน แต่กลับชำรุดแตกร้าวทั้งสายทาง ผิวถนนคอนกรีตเป็นฝุ่น อาจเข้าข่ายไม่ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมาย นำไปสู่การทุจริตหรือส่อว่าอาจมีการทุจริต ณ อบต.นากั้ง และบริเวณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ.30-020 หมู่ที่ 6 บ้านนากั้งพัฒนา (สายหนองไทรตาย)
อบต.นากั้ง ได้รับการจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณปีงบประมาณ 2568 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่อบต. จำนวน 3,290,000 บาท โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานดังนี้
อบต.นากั้ง ใช้การคัดเลือกผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามสัญญาเลขที่ 4/2568 ผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ 26 ก.พ.2568 และจะต้องทำงานให้เสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 25 ก.ค.2568 ค่าจ้างจำนวน 2,520,000 บาท กำหนดจ่ายเงินเป็น 2 งวดงาน งวดที่ 1 เป็นเงิน 1,260,000 บาท
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างผิวถนนคอนกรีตฯ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เมื่อได้ส่งมอบงวดงานที่ 1 ให้แล้วภายในวันที่ 9 พ.ค.2568 (ยังไม่เบิกจ่าย) และงวดสุดท้ายเป็นเงิน 1,260,000 บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญารวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย (ยังไม่เบิกจ่าย)
จากการลงพื้นที่ พบว่าการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ.30-020 หมู่ที่ 6 บ้านนากั้งพัฒนา (สายหนองไทรตาย) ได้ดำเนินการเสร็จตลอดสายทาง ผู้รับจ้าง ยังไม่ส่งมอบงานเนื่องจากอยู่ระหว่างทดสอบหากำลังอัดคอนกรีต และติดตั้งป้ายโครงการ จุดที่ปรากฏเป็นข่าว ผู้รับจ้างให้การว่ารอยแตกร้าวเกิดจากที่ผู้รับจ้างใช้เป็นจุดกลับรถเทคอนกรีต ซึ่งระยะเวลาบ่มคอนกรีตยังไม่ครบ 28 วัน ทำให้ไม่ได้คุณภาพการรับแรง
อบต.นากั้ง ได้สำรวจความเสียหายเมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2568 และแจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไขปรับปรุงความชำรุดพกพร่องของงานจ้างก่อสร้าง ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิศวกรรมก่อนส่งมอบงานจ้าง
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบึงกาฬ ได้แจ้งให้ อบต.นากั้ง ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางของทางราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด มีความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและส่งผลเสียหายกับประโยชน์ของราชการ โดยผลเป็นประการใด ขอให้รายงานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบึงกาฬทราบ และขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อจะได้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป