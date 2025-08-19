ผงะ พ่อค้ารับซื้อสินค้าเกษตร หายจากบ้าน 2 วันพร้อมเงินหลายแสน เป็นศพคาพงหญ้าข้างถนน

ผงะ พ่อค้าผัก-ผลไม้ รับซื้อสินค้าเกษตร หายจากบ้าน 2 วันพร้อมเงินหลายแสน พบเป็นศพอยู่ในพงหญ้าข้างถนน
เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 19 ส.ค.2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี พร้อมด้วยอาสากู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถาน ร่วมตรวจสอบภายหลังจากได้รับแจ้งพบศพผู้เสียชีวิตที่พงป่าข้างถนนบริเวณโค้งบ้านหนองหว้า หมู่ 2 ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
ที่เกิดเหตุพบศพเป็นชาย 1 ราย ทราบชื่อต่อมาคือนายศุภฤกษ์ กลิ่นหอม อายุ 47 ปี นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ในพงหญ้า คาดเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 2 วัน ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า โซนิก ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน 1 คัน โทรศัพท์ 1 เครื่อง ตรวจสอบในกระเป๋าสะพายพบเงินสดจำนวนหลายแสนบาท
จากการสอบถามญาติทราบว่านายศุภฤกษ์ ผู้ตายมีอาชีพขายผัก และรับซื้อผักผลไม้ โดยนายศุภฤกษ์ได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านมา 2 วันแล้ว และไม่สามารถติดต่อได้ จนกระทั่งมาพบเสียชีวิตดังกล่าว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ คาดว่านายศุภฤกษ์ได้ขี่รถจักรยานยนต์มาทำธุระ กระทั่งเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง ทำให้รถเสียหลักตกลงไปข้างทางจนทำให้เสียชีวิต ซึ่งจะได้นำร่างผู้เสียชีวิตส่งไปให้แพทย์นิติเวชทำการชันสูตรพลิกศพ เพื่อหาสาเหตุการตาย จากนั้นจะส่งให้ญาติไปทำพิธีทางศาสนาต่อไป