ผงะ พ่อค้าผัก-ผลไม้ รับซื้อสินค้าเกษตร หายจากบ้าน 2 วันพร้อมเงินหลายแสน พบเป็นศพอยู่ในพงหญ้าข้างถนน

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 19 ส.ค.2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี พร้อมด้วยอาสากู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถาน ร่วมตรวจสอบภายหลังจากได้รับแจ้งพบศพผู้เสียชีวิตที่พงป่าข้างถนนบริเวณโค้งบ้านหนองหว้า หมู่ 2 ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ที่เกิดเหตุพบศพเป็นชาย 1 ราย ทราบชื่อต่อมาคือนายศุภฤกษ์ กลิ่นหอม อายุ 47 ปี นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ในพงหญ้า คาดเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 2 วัน ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า โซนิก ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน 1 คัน โทรศัพท์ 1 เครื่อง ตรวจสอบในกระเป๋าสะพายพบเงินสดจำนวนหลายแสนบาท

จากการสอบถามญาติทราบว่านายศุภฤกษ์ ผู้ตายมีอาชีพขายผัก และรับซื้อผักผลไม้ โดยนายศุภฤกษ์ได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านมา 2 วันแล้ว และไม่สามารถติดต่อได้ จนกระทั่งมาพบเสียชีวิตดังกล่าว

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ คาดว่านายศุภฤกษ์ได้ขี่รถจักรยานยนต์มาทำธุระ กระทั่งเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง ทำให้รถเสียหลักตกลงไปข้างทางจนทำให้เสียชีวิต ซึ่งจะได้นำร่างผู้เสียชีวิตส่งไปให้แพทย์นิติเวชทำการชันสูตรพลิกศพ เพื่อหาสาเหตุการตาย จากนั้นจะส่งให้ญาติไปทำพิธีทางศาสนาต่อไป

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ย้อนเส้นทาง โอ๋ ญดา นางเอกดัง ก่อนฮือฮาตำแหน่ง พันโทหญิง เปิดภาพครอบครัวอบอุ่น
2

อดีตนางเอกดัง ยุค 90 ปัจจุบันติดยศนายพัน มีตำแหน่งสำคัญในกองทัพด้วย
3

ราคาทองวันนี้ 19 ส.ค.68 อัปเดตล่าสุด ร่วงลงแรง เทียบราคาปิดวานนี้
4

ดวงเฮง ดวงปัง - ราศีใดจะพบรักที่เชื่อฟังท่านทุกอย่าง ราศีใดมีรายได้เล็กๆ น้อยๆ เข้ามืออยู่เสมอ
5

หมอช้าง เตือน 2 ราศี ตั้งสติให้ดี ระวังเหนื่อยฟรี ตกที่นั่งลำบาก
6

ผงะ พ่อค้ารับซื้อสินค้าเกษตร หายจากบ้าน 2 วันพร้อมเงินหลายแสน เป็นศพคาพงหญ้าข้างถนน
7

ครูสาวแชร์ประสบการณ์ เพิ่งรู้ตัวว่าเป็นออทิสติกตอนอายุ 24 ปี เล่าเหตุที่ต้องไปตรวจ คำพูดหมอฉุดสติ
8

เปิดคำแปลคลิปทหารเขมร สาธิตวางทุ่นระเบิด PMN-2 แฉอีกทำหลุมขวาก ดักทหารไทย
9

มาดามรถถัง ส่งยานเกราะล้อยาง-ช่างซ่อม เข้าประจำชายแดนไทย-กัมพูชา ประกาศช่วยไม่มีค่าใช้จ่าย
10

แมท ภีรณีย์ ประกาศขายที่ดินติดแม่น้ำเจ้าพระยา 52 ไร่ ทำเลทองหายาก หาเงินส่งลูกไป "วิมเบิลดัน"