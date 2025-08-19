หนุ่มตั้ง GPS นำทางไปคาเฟ่ แต่ไม่ทันระวัง เจอทางต่างระดับ รถเสียหลักตกคลอง โชคดีหนีเอาตัวรอดทัน ก่อนรถพัดไปตามกระแสน้ำและจมลง

วันที่ 19 ส.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเย็นวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งไฟฟ้าเสียหลักตกลงคลองชลประทานเขาแก้ว หมู่ 5 ต.พยุหะคีรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โดยผู้ขับขี่สามารถตั้งสติเอาตัวรอดออกมาได้อย่างปลอดภัย ก่อนรถไหลไปตามกระแสน้ำกว่า 50 เมตร และจมลงใต้คลองลึกประมาณ 2 เมตร

จากการสอบถามนายสมบัติ คุ้มอิ่ม เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยุหะคีรี เปิดเผยว่า จุดเกิดเหตุเป็นถนนฝายน้ำล้นเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ลักษณะพื้นถนนต่ำกว่าปกติ เมื่อรถวิ่งมาด้วยความเร็วมีโอกาสตกหลุมและเหินจนเสียการควบคุม คาดว่าคนขับไม่ชำนาญเส้นทางและขับตามระบบนำทาง GPS จึงเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น

เบื้องต้นทราบว่า คนขับตั้งใจเดินทางไปยังร้านกาแฟ “คาเฟ่อิ่มใจ” แต่เมื่อถึงทางต่างระดับไม่ทันระวัง รถจึงเสียหลักตกลงคลอง โชคดีที่สามารถเปิดประตูหนีออกมาได้ทันเวลาก่อนที่รถไหลไปตามกระแสน้ำ

สำหรับคลองชลประทานเขาแก้ว มีความกว้างราว 3-5 เมตร โดยมีผู้บันทึกคลิปเหตุการณ์ไว้ได้ พบว่า หลังจากรถตกลงไปในคลอง ยังสามารถลอยอยู่ในน้ำเป็นระยะทางกว่า 200 เมตร ก่อนจะติดคอสะพาน และหันหัวกลับขับทวนน้ำได้ประมาณ 60 เมตร จากนั้น เครื่องยนต์จึงดับและจมลงไปใต้คลอง

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฝากเตือนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว ให้ลดความเร็วและใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนหรือน้ำหลาก เนื่องจากถนนบริเวณฝายน้ำล้นมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หากไม่คุ้นชินเส้นทาง

