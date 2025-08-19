สมุทรปราการ หนีไม่รอด หนุ่มควงปืน บุกปล้นร้านทองย่านบางบ่อ กวาดทองกว่าร้อยบาท ก่อนหลบหนี ตำรวจแกะรอย ตามจับกุมตัวคาบ้านพัก พร้อมของกลาง เร่งขยายผลผู้ร่วมขบวนการ

20 ส.ค. 68 – จากกรณี มีคนร้าย ขับขี่รถจักรยานยนต์ ฮอนด้าสีดำ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน บุกควงปืนก่อเหตุปล้นร้านทอง ภายในห้างค้าปีกย่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ทองรูปพรรณรวม 49 เส้น รวมน้ำหนัก 123 บาท มูลค่ากว่า 6 ล้านบาท ก่อนจะหลบหนีและอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีเส้นทางที่ไร้กล้องวงจรปิด ทำให้ยากต่อการติดตามจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

โดยคดีนี้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้ออกมากำชับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ต้องเร่งติดตามจับกุมคนร้ายรายนี้ให้ได้โดยเร็ว

ด้าน พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ได้ควบคุมเกมส์ไล่ล่าตัวคนร้ายรายนี้ กระทั่งต่อมาพบว่า คนร้ายรายนี้หลังก่อเหตุได้นำรถจักรยานยนต์ที่ใช้หลบหนีไปทิ้งบ่อปลาแห่งหนึ่งในซอยวัดคอลลาด ก่อนจะหลบหนีต่อไป

กระทั่งฝ่ายสืบสวนไล่เรียงเบาะแสจนทราบตัวผู้ต้องสงสัยและหลบตัวอยู่ในบ้านพักย่านบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายค้นจากศาลจังหวัดสมุทรปราการ

ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา ตำรวจฝ่ายสืบสวนนำหมายค้นจากศาลจังหวัดไปขอค้นที่บ้านพักหลังหนึ่งในหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยตำรวจไปพบตัว นายวีรวัฒน์ หรือ “อาร์ม ครับ” อายุ 31ปี ผู้ต้องสงสัยอยู่ภายในบ้าน

ตำรวจจึงเข้าแสดงตัวและโชว์หลักฐานต่างจนเจ้าตัวยอมรับว่า ก่อเหตุมาจริงและนำทองที่ได้มาบางส่วนซุกซ่อนไว้ในตู้ลำโพงหน้าบ้าน ตำรวจจึงเปิดตู้ลำโพงพบทองรูปพรรณจริงจำนวนหนึ่ง จึงรวบรวมหลักฐานและของกลางทั้งหมดพร้อมคุมตัว นายอาร์ม ผู้ก่อเหตุ ไปสอบปากคำและขยายผลผู้ร่วมขบวนการ รวมถึงของกลางที่เหลือ

โดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เตรียมจะแถลงข่าวด้วยตัวเองช่วงบ่ายของวันที่ 20 สิงหาคม

