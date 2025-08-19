ปทุมธานี หนุ่มไรเดอร์ ซิ่งจักรยานยนต์ พุ่งชนเต็มแรง หน้ารถเก็บขยะ ร่างกระเด็นดับคาที่ริมถนน เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองลาดสวาย อ้าง จยย.ขับกินเลน รับเหตุสุดวิสัย หลบไม่ทัน
20 ส.ค.68 ร.ต.อ.วรุตม์ ภูมิภักดิ์ ร้อยเวรสอบสวนสภ.คลองหลวง ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนรถเก็บขยะเสียชีวิต บริเวณถนนเลียบคลองสี่ ม.5 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จึงไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เจ้าหน้าตำรวจจราจรสภ.คลองหลวง และเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 รายทราบชื่อ นายมานะชัย จอมทอง อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 185/4 ม.5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร สภาพศพนอนเสียชีวิตอยู่ข้างถนนใกล้กับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน 8 ขภ 398 กรุงเทพมหานคร ตกอยู่ข้างทางด้านหน้ารถถูกชนได้รับความเสียหาย และมีกล่องส่งอาหารวางอยู่ด้านท้ายรถ
ห่างกันเล็กน้อยพบรถเก็บขยะของเทศบาลเมืองลาดสวาย ยี่ห้อฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 71-6917 ปทุมธานี ที่บริเวณหน้ารถด้านขวามีรอยเฉี่ยวชนได้รับความเสียหาย โดยมีนายสุเทพ แก้วดอนรี อายุ 47 ปีเป็นคนขับยืนรอเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุ
จากการสอบถาม นายสุเทพ บอกว่า ตนเองนำขยะไปทิ้งมาและกำลังจะกลับเทศบาล เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถจักรยานยนต์ได้ขับกินเลนเข้ามาหารถตนเอง ซึ่งหลบไม่ได้แล้ว เพราะถนนเป็นทางสวนเลนกัน จึงทำให้รถจักรยายนต์ชนเข้าที่บริเวณไฟรถด้านอย่างแรง
ด้าน ร.ต.อ.วรุตม์ หลังจากตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว จึงบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน และได้ให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู นำผู้เสียชีวิตส่งนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง และได้ติดตามญาติมารับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไป