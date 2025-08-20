รู้แล้ว ควันอะไร สีขาวหนาทึบ พวยพุ่งสูงเสียดฟ้า เมืองเพชรบูรณ์ ทำเอาตื่นทั้งจังหวัด เจ้าของต้นตอเห็นภาพยังตกใจ หลังผู้ว่าฯ สั่ง นายอำเภอลงตรวจสอบ
วันที่ 20 ส.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงาน จากกรณี เพจ “ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์” โพสต์ข้อความว่า “ควันอะไรปล่อยพุ่ง มองจากชั้นบนโรงแรมเมืองเพชรบูรณ์ พากัน งงอะไรกันคอมเมนต์ แอดมินถามว่ามันควันอะไรพุ่งขึ้นมาเพราะถ่ายจากโรงแรมในตัวเมืองเพชรบูรณ์ไม่อยากเอ่ยชื่อโรงแรมเค้า” ซึ่งเป็นกลุ่มควันหนาทึบสีขาวที่พวยพุ่งจากพื้นสูงขึ้นไปบนฟ้านับร้อยเมตร สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล
ล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับ นายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยจุดแรกไปตรวจสอบพิกัดที่ชั้น 7 ของโรมแรมแห่งหนึ่ง จุดที่มีการถ่ายภาพ
จากนั้นได้เดินทางไปสอบถามชาวบ้านบริเวณที่คาดว่าเป็นต้นตอของควันไฟ แต่ก็ไม่มีใครเห็นกลุ่มควันดังกล่าว กระทั่งมาถึงสวนของชาวบ้านรายหนึ่งในพื้นที่หมู่ 7 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ ทราบชื่อต่อมาคือ นายไพฑูรย์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 72 ปี กำลังตัดหญ้าและมีร่องรอยการเผา
จึงเข้าไปสอบถามพร้อมกับนำรูปภาพที่แชร์กันในโซเชียลให้ดู โดยนายไพฑูรย์ รับว่าเป็นกลุ่มควันไฟที่เกิดจากการเผาของตนเอง จากนั้นได้พาไปดูจุดที่เผา เป็นต้นมะพร้าวสูงประมาณ 5 เมตร พบยังมีร่องรอยการเผาและควันไฟ
นายไพฑูรย์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 19 ส.ค.ที่ผ่านมา ตนได้มาตัดหญ้าในสวน พบว่ามีต้นมะพร้าวยืนต้นตาย มีเถาวัลย์ปกคลุมหนาทึบ ตนพยายามดึงลงมาแต่ก็ดึงไม่ได้ จึงได้ใช้ไฟเผา ปรากฏว่าไฟได้ลุกโหมขึ้นไปบนยอดมะพร้าว กลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้า ประมาณ 5 นาที ไฟจึงสงบและกลุ่มควันก็ได้จางหายไป ตอนนั้นตนก็ไม่รู้สึกอะไร แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ให้ดูรูปภาพก็รู้สึกตกใจมากเพราะกลุ่มควันได้ขึ้นสูงมาก
ด้าน นายสมพงษ์ เปิดเผยว่า หลังจากทราบข่าวทางสื่อมวลชน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สั่งการให้ตรวจสอบ เพราะมีประชาชนจำนวนมากตื่นกลัวกับเหตุการณ์ดังกล่าว ตนและคณะจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจนกระทั่งพบสาเหตุดังกล่าว