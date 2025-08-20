ตำรวจทางหลวง รวบ บอสจีน หัวหน้าแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติรายใหญ่ หนีคดี เว็บพนัน-ฉ้อโกงร้อยล้าน นำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

วันที่ 20 ส.ค.2568 พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.สาธิต สมานภาพ ผกก.5 บก.ทล. พ.ต.ท.กรกฤช งามวงศ์วาน สวญ.ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล. พ.ต.ท.พิชญา ทวิชศรี สว.ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล. ร.ต.ท.นิวัติ ชาวดง, ร.ต.ต.ปวิช รัตนจันทร์ รอง สว.(ป) ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล. ตั้งด่านสกัดจับขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง บริเวณถนนพหลโยธิน (ทล.1) กม.516 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก

กระทั่งพบรถยนต์ต้องสงสัย 2 คัน กำลังเคลื่อนย้ายชายชาวจีนพร้อมกระเป๋าสัมภาระที่ปั๊มน้ำมันบางจาก จึงเข้าทำการตรวจสอบ ทราบชื่อ นายจื้อ อายุ 43 ปี, น.ส.ชไมพร (สงวนนามสกุล) อายุ 41 ปี และ นายทู อายุ 39 ปี​ สัญชาติจีน ไม่สามารถแสดงหลักฐานการเข้าเมืองได้ จากการตรวจสอบพบว่า นายทู เป็นผู้ต้องหาตามหมายแดง จากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ A-6698/8-2022 ลง 11 ส.ค.65 ในข้อหา “ฉ้อโกง”

จากการสอบสวน นายจื้อ และ น.ส.ชไมพร ผู้ขับขี่ ยอมรับว่า รับจ้างลักลอบขนแรงงานต่างด้าวจากชายแดน จ.ตาก เข้าสู่พื้นที่ชั้นใน โดยได้รับค่าจ้างเป็นเงินสด เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาฐาน” ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ๆ เพื่อให้คนต่างด้าวนั้น พ้นจากการจับกุม” ส่วน นายทู แจ้งข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต”

จากการตรวจสอบเชิงลึกพบว่า นายทู ผู้ต้องหาตามหมายแดงของสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นเป็นหัวหน้ากลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติรายใหญ่ พัวพันเว็บพนันออนไลน์และฉ้อโกง สร้างความเสียหายกว่า 21 ล้านหยวน คิดเป็นเงินไทยกว่า 95 ล้านบาทไทย มีผู้เสียหายกว่า 590 ราย เงินหมุนเวียนเงิน 257 ล้านหยวน จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

