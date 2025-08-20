เงินนำจับ 50,000 โจรงัดบ้านเซียนพระชื่อดัง กวาดพระหายากไปกว่า 10 ล้าน คาดเป็นใบสั่งจากคนวงการเดียวกัน หลังพบตอนปล้นมีการวิดีโอคอลถาม
นครสวรรค์ – นายภาคภูมิ วัชรอยู่ หรือ “บุ๊ง กำแพง” เซียนพระชื่อดังเมืองปากน้ำโพ ร้องสื่อมวลชน หลังถูกคนร้ายงัดบ้านกลางดึก กวาดพระเครื่องและวัตถุมงคลหายไปกว่า 50 รายการ มูลค่ารวมกว่า 10 ล้านบาท แม้ตั้งรางวัลนำจับแก่ผู้ให้เบาะแส 50,000 บาท แต่ผ่านมาเกิน 1 สัปดาห์ ยังไร้เงาคนร้าย
นายภาคภูมิ เปิดเผยว่า เหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่ความเสียหายส่วนตัว แต่มันสะเทือนวงการพระเครื่องทั้งเมือง อยากให้สื่อช่วยกระจายข่าว เพื่อให้คนในพื้นที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากพบพระต้องสงสัย หรือบุคคลตามภาพจากกล้องวงจรปิด ขอให้แจ้งตำรวจหรือแจ้งตนโดยตรง
ของกลางที่สูญหายมีทั้ง พระสมเด็จจิรดา ตลับทองฝังเพชร, พระสมเด็จจิรดา ตลับทองลงยา, สมเด็จวัดเกตุ 7 ชั้น, หลวงปู่สุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า, หลวงปู่สุข เนื้อทองแดง รวมถึงพระทองคำกว่า 10 องค์ ซึ่งล้วนเป็นพระเครื่องหายากและมีมูลค่าสูงในวงการ
เบื้องต้นตำรวจ สภ.เมืองนครสวรรค์ รับแจ้งความไว้แล้ว โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนี พร้อมหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่า ระหว่างก่อเหตุคนร้ายมีการวิดีโอคอลให้เซียนพระอีกคนดูพระที่ขโมยไปแบบเรียลไทม์ ทำให้คาดว่าอาจเป็นการลงมือแบบมีใบสั่งจากบุคคลในวงการเดียวกัน