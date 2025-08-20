เบียร์ไม่ทันหมดขวด สาวชักมีดแทงป้าเจ้าของร้านริมเขื่อนดับ โดนจับบอก"หนูง่วง" ไม่เปิดปากปมโหด

ลูกค้าสาวเข้าร้านอาหารริมเขื่อน สั่งเบียร์อาหารมานั่งกินชมวิว ยังไม่ทันหมดขวดมีปากเสียงกับป้าเจ้าของร้าน สุดท้ายใช้มีดพกแทงหนีไปล้มคว่ำ ญาติพาส่งรพ.สิ้นใจสลด ตร.ตามไปจับได้ที่บ้าน บอกหนูง่วง ยังไม่พูดชนวนโหด

วันที่ 20 ส.ค.2568 ร.ต.อ.ไชยา ทวีผล รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร รับแจ้งเหตุหญิงถูกแทงเสียชีวิต เหตุเกิดภายในร้านอาหารตามสั่ง หมู่ที่ 2 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จึงประสานแพทย์ ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน แล้วรุดไปตรวจสอบพร้อมฝ่ายสืบสวน และหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างกำแพงเพชร ธรรมสถาน จุดคลองขลุง

ที่เกิดเหตุเป็นร้านอาหารตามสั่ง ริมเขื่อนแม่น้ำปิง ภายในร้านพบรอยเลือดเป็นทาง บนโต๊ะอาหารพบขวดเบียร์วางอยู่ 2 ขวด ถูกเปิดดื่มไปแล้วประมาณครึ่งขวด ส่วนผู้เสียชีวิตเป็นหญิงเจ้าของร้าน อายุ 62 ปีญาตินำส่งรพ.คลองขลุง ไปก่อนแล้วและเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ขณะที่มือแทงพยานระบุเป็นหญิงสาว หลังก่อเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป โดยมีภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านบันทึกภาพไว้ได้ ตำรวจตามไปจับกุมได้ที่บ้านพัก ทราบชื่อคือ น.ส.จารุวรรณ อายุ 32 ปี นำตัวมาสอบสวน

โดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงแรงจูงใจ แต่หญิงสาวได้แต่นิ่งไม่ยอมพูด สุดท้ายตอบกลับมาเพียง “หนูยังไม่ได้นอน ไม่ขอพูดอะไร หนูง่วง” ก่อนจะเดินเข้าห้องขังไป

ขณะที่พยาน ระบุ ตนออกมาจากบ้านเห็นหลานสะใภ้ของผู้ตายที่พยายามหนีออกมานอกร้านล้มฟุบอยู่บนถนนจึงรีบเข้าไปช่วย พบว่ามีบาดแผลใหญ่มาก ไม่มีสติแล้วรีบช่วยกันหามขึ้นรถกระบะไปส่งโรงพยาบาล ส่วนผู้ก่อเหตุตนไม่เห็นแล้ว สำหรับผู้เสียชีวิตไม่เคยมีปัญหาหรือทะเลาะเบาะแว้งกับใครเลย

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุหญิงสาวเข้ามาสั่งเบียร์ดื่มที่ร้าน แล้วเกิดมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกับเจ้าของร้านก่อนใช้มีดที่พกมาแทงเจ้าของร้าน ซึ่งจะได้สอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงก่อนส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

