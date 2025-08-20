รถบัสรับ-ส่งพนักงาน ชนอัดก็อปปี้กระบะดับ 1 เจ็บ 1

รถบัสรับส่งพนักงานชนอัดก็อปปี้กระบะ คนขับติดภายในเสียชีวิตคาที่ 1 ราย เจ็บอีก 1 ราย เจ้าหน้าที่เร่งนำอุปกรณ์ตัดถ่างนำร่างออกมา
เมื่อเวลา 21.00 น.วันที่ 20 ส.ค.2568 พ.ต.ท.เจตนา ปีนอนงค์ สว.(สอบสวน) สภ.แปลงยาว รับแจ้งอุบัติเหตุรถบัสรับส่งพนักงานชนอัดก๊อปปี้กับรถกระบะ บน ถ.บางคล้า-แปลงยาว หมายเลข 3121 หมู่ 7 ตำบลแปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา จึงประสานหน่วยกู้ชีพ รพ.แปลงยาว และหน่วยกู้ภัยพนมสารคามเข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุ พบรถบัส ยี่ห้อเมอร์ซิเดสเบนซ์ (Mercedes-benz) หมายเลขทะเบียน 34-1429 กรุงเทพมหานคร สภาพกันชนหน้าด้านซ้ายพัง กระจกหน้าแตก ซึ่งเป็นรถรับส่งพนักงาน ชนอัดติดกับรถกระบะ โตโยต้า วีโก้ สีบรอนซ์ทอง หมายเลขทะเบียน บห 4998 ฉะเชิงเทรา สภาพด้านขวาคนขับพังยับ
ตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย ติดภายในทราบชื่อต่อมาคือ นายไพรัตน์ ซิ้มเทียม อายุ 60 ปี เสียชีวิตคาที่ ข้างคนนั่งพบเป็นหญิง 1 ราย บาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนำร่างออกมาและนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแปลงยาว
สอบสวนนายทวี อายุ 30 ปี คนขับรสบัส เปิดเผยว่าตนขับรถรับส่งพนักงาน กำลังจะไปส่งที่ทุ่งสะเดา และวิ่งมาทางตรง ก่อนรถกระบะเลี้ยวกลับรถตัดหน้ารถตน ซึ่งตนได้บีบแตรแล้ว แต่กระชั้นชิดมาก จึงทำให้ชนอัดก๊อปปี้กับรถกระบะคันดังกล่าว เข้าอย่างเต็มแรง ซึ่งตนก็ยังคงอยู่ในอาการตกใจอยู่
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งอย่างละเอียดอีกครั้ง และนำร่างผู้เสียชีวิตส่งไปชันสูตร และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป