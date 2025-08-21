พิจิตร ผอ.สำนักพุทธ เร่งแก้ปัญหา วัดบางคลาน จัดทำบุญซ้อน ชี้ “รษก.เจ้าอาวาส” มีอำนาจตัดสิน ติง พระลูกวัด ต้องเชื่อฟัง “พระอำนาจ” ย้ำรีบเคลียร์ปัญหาหมักหมม คืนความสุขวัด อยู่อย่างร่มเย็น
21 ส.ค. 68 – จากกรณีที่ “บิ๊กเต่า” พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เดินทางมา พร้อมด้วย รักษาการเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ได้ เข้ามาพูดคุยกับ พระครูพิสุทธิวรากร เจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม หรือ วัดหลวงพ่อเงินบางคลาน ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร
โดยใช้เวลาการพูดคุยนานเกือบ 2 ชั่วโมง ทำให้ พระครูพิสุทธิวรากร เจ้าอาวาสวัดบางคลาน เซ็นหนังสือลาออก จากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดคลาน เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2568 ต่อมาวันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดย เจ้าคณะตำบลท่านั่ง-บางคลาน แต่งตั้งให้ พระอำนาจ มหาปัญโญ ซึ่ง เป็นพระ ที่วัดบางคลาน เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดบางคลาน
แต่ ปรากฏว่า เมื่อวันพระ ที่ผ่านมา ได้มีการจัดทำบุญซ้อน โดย รักษาการณ์เจ้าอาวาสวัดบางคลาน ให้จัดทำบุญบนศาลา แต่ปรากฏว่า มีพระอีก 1 รูป จัดทำบุญซ้อน ที่กุฎิอดีตเจ้าอาวาส ที่มรณภาพไปแล้ว โดย มีกลุ่มคน ที่เป็นอดีตลูกศิษย์ เจ้าอาวาสที่มารณะ แยกมาจัดทำบุญ
ล่าสุด นายคม ภัทรกุลประเสริฐ ผอ.สำนักพุทธศาสนา จังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า ตนทราบเรื่องเกี่ยวกับปัญหาวัดบางคลานแล้ว เหตุเพราะมีการจัดทำบุญซ้อน เมื่อวันพระที่ผ่านมา ตนจะเร่งแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด ซึ่งจะประสานกับ รักษาการเจ้าอาวาสวัดบางคลาน พร้อมด้วย พระองค์ ที่จัดทำบุญซ้อน ถามเหตุผลถึงเรื่องการจัดทำบุญซ้อน เพราะความจริงแล้ว เป็น พระลูกวัด จะต้องเชื่อฟัง รักษาการณ์เจ้าอาวาสฯ
“ผม จะประสาน กับ รักษาการณ์เจ้าอาวาสวัดบางคลาน จะแก้ปัญหานี้อย่างไร กับพระ ที่จัดทำบุญซ้อน ซึ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ รักษาการเจ้าอาวาสวัด ที่จะต้องเป็นผู้ดำเนินการ เพราะมีอำนาจจัดการภายในวัด ผมในฐาน ผอ. สำนักพุทธศาสนา จ.พิจิตร พร้อม จะให้การสนับสนุน เพื่อให้วัดบางคลาน อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ต่อไป จะพยายามแก้ปัญหาในทุกเรื่องให้คลี่คลาย”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วัดบางคลาน หรือ วัดหิรัญญาราม นั้น มีปัญหามามากมาย โดยเฉพาะเรื่องความขัดแย้ง เกิดตั้งแต่ ปี’57 เพราะ มี กลุ่มคน ที่ เป็น คนของอดีตลูกศิษย์ อดีตเจ้าอาวาสวัด ที่มรณะ อดีต นักการเมือง และนักการเมืองท้องถิ่น เข้ามาเกี่ยวพันธ์กันไม่เลิกรา ปัญหาที่เกิดมายากจะจบง่ายๆ